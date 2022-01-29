Есть люди, которые храпят каждую ночь — по статистике, таких насчитывается около 2 миллиардов на Земле. Как бы домочадцы не старались «выключить» раздражающий звук, все попытки тщетны (некоторые считают, что рядом с храпящим надо тихонько посвистеть, кто-то просто старается перевернуть человека на другой бок). Иногда храпят даже маленькие дети.
Зимой число храпящих резко увеличивается. Виной тому — горячие батареи, обогреватели, которые делают воздух сухим, относительная влажность в квартирах падает до 10-20%. В этот период особенно важно следить за микроклиматом в доме — стараться, чтобы температура воздуха была около 21 градуса, а относительная влажность — более 50%. Для этого можно использовать увлажнители воздуха. Кроме того, не надо забывать про правильный питьевой режим, а также больше пользоваться увлажняющими средствами ухода за кожей, волосами.
Избавиться от храпа могут помочь и несколько простых действий, пишет британское издание
Поддерживайте комфортную температуру
Идеальный вариант — купить увлажнитель воздуха. Он не только спасет вас от храпа, но и защитит кожу и волосы от пересушивания. Если нет возможности, то регулируйте батареи. Днем, например, их можно ставить на полную мощность, чтобы квартира прогревалась. А за пару часов до сна немного убавлять.
Чаще делайте влажную уборку
Это тоже может помочь избавиться от храпа. Протирайте влажной тряпкой все поверхности, следите, чтобы нигде не скапливалась пыль. Чаще мойте полы и проветривайте комнаты.
Не курите в доме
Если среди ваших домочадцев есть любитель посидеть с сигареткой на кухне или в комнате, то это тоже может спровоцировать храп как у него, так и у остальных членов семьи. Пассивное курение ничуть не лучше обычного — табачный дым может еще долго витать в воздухе, раздражая ваши легкие и слизистые.
Купите комнатные растения
Цветы в доме — это не только красиво, но еще и полезно для здоровья. Они прекрасно очищают воздух, поглощая углекислый газ, в ответ насыщая его кислородом. Лекарственные виды растений (например, алоэ) лечат порезы, ожоги, простудные заболевания.
Все внимание — на кондиционер
Прекрасно, если у вас в доме есть кондиционер, который в случае необходимости очищает и охлаждает воздух. Однако он может стать вашим врагом, если вы будете забывать вовремя менять фильтры. В таком случае вся пыль и бактерии будут распространяться по квартире, провоцируя аллергию, кожный зуд и храп во сне.
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