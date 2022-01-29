Есть люди, которые храпят каждую ночь — по статистике, таких насчитывается около 2 миллиардов на Земле. Как бы домочадцы не старались «выключить» раздражающий звук, все попытки тщетны (некоторые считают, что рядом с храпящим надо тихонько посвистеть, кто-то просто старается перевернуть человека на другой бок). Иногда храпят даже маленькие дети.

Зимой число храпящих резко увеличивается. Виной тому — горячие батареи, обогреватели, которые делают воздух сухим, относительная влажность в квартирах падает до 10-20%. В этот период особенно важно следить за микроклиматом в доме — стараться, чтобы температура воздуха была около 21 градуса, а относительная влажность — более 50%. Для этого можно использовать увлажнители воздуха. Кроме того, не надо забывать про правильный питьевой режим, а также больше пользоваться увлажняющими средствами ухода за кожей, волосами.

Избавиться от храпа могут помочь и несколько простых действий, пишет британское издание Express . «Увлажнение и очищение воздуха помогут предотвратить проблемы с дыханием и, как следствие, вы перестанете храпеть», — говорят врачи.

Поддерживайте комфортную температуру

Идеальный вариант — купить увлажнитель воздуха. Он не только спасет вас от храпа, но и защитит кожу и волосы от пересушивания. Если нет возможности, то регулируйте батареи. Днем, например, их можно ставить на полную мощность, чтобы квартира прогревалась. А за пару часов до сна немного убавлять.