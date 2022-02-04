- В самой гигиенической ванне ничего опасного для здоровья нет: если нет серьезных проблем со здоровьем, купание не повредит. Главное помнить, что температура воды должна быть как температура тела, не выше. Здесь главный риск — перегрев или охлаждение. Высокая температура воды способна ускорить старение кожи, а после просиживания в холодной воде можно легко заболеть.

Лучше мыться за час или за два до сна.

Главное помните, что в ванную явно не стоит брать с собой гаджеты — так вы подвергаете опасности и свою жизнь, и свой смартфон. Также советую не ложиться в ванну в сонном состоянии.

Другое дело, если вы решили прибегнуть к бальнеотерапии и хотите использовать для купания минеральную воду. Здесь начинают работать основные правила физиотерапии с ее абсолютными и относительными противопоказаниями:

онкология

заболевания воспалительного и инфекционного характера (особенно в острой форме)

грибковая инфекция

кровотечения

туберкулез

некоторые виды сердечно-сосудистых заболеваний (стенокардия, недавно перенесенные инфаркт или инсульт),

повышенно давление

почечная, печеночная, сердечная недостаточности

некоторые неврологические заболевания (например, эпилепсия)

беременность

В общем, такой вид ванных процедур — не для всех.