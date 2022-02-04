Что может быть лучше, чем расслабляющая ванна с пеной, солью или с красивой шипящей бомбочкой после тяжелого дня? Казалось бы, такой безобидный способ расслабиться. Однако на самом деле у такого купания много нюансов.
О том, какие примочки и аксессуары для вечернего приема ванны могут навредить и о каких правилах купания важно помнить для здоровья кожи, рассказывает дерматовенеролог, физиотерапевт Ольга Лейфрид.
Ольга Лейфрид
Медицина
Главный врач, дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт Клиники эстетической медицины ТРИАКТИВ
- В самой гигиенической ванне ничего опасного для здоровья нет: если нет серьезных проблем со здоровьем, купание не повредит. Главное помнить, что температура воды должна быть как температура тела, не выше. Здесь главный риск — перегрев или охлаждение. Высокая температура воды способна ускорить старение кожи, а после просиживания в холодной воде можно легко заболеть.
Лучше мыться за час или за два до сна.
Главное помните, что в ванную явно не стоит брать с собой гаджеты — так вы подвергаете опасности и свою жизнь, и свой смартфон. Также советую не ложиться в ванну в сонном состоянии.
Другое дело, если вы решили прибегнуть к бальнеотерапии и хотите использовать для купания минеральную воду. Здесь начинают работать основные правила физиотерапии с ее абсолютными и относительными противопоказаниями:
онкология
заболевания воспалительного и инфекционного характера (особенно в острой форме)
грибковая инфекция
кровотечения
туберкулез
некоторые виды сердечно-сосудистых заболеваний (стенокардия, недавно перенесенные инфаркт или инсульт),
повышенно давление
почечная, печеночная, сердечная недостаточности
некоторые неврологические заболевания (например, эпилепсия)
беременность
В общем, такой вид ванных процедур — не для всех.
Если вы хотите принять лечебную ванну с солью, то важно помнить: в этом случае нужно принять особенную позу — сесть так, чтобы вода доходила строго до области сердца (до сосков).
Кому нельзя принимать соляные ванны:
Людям с открытыми ранками на теле
При раздражении на коже
Людям с ожогами
Пациентам с псориазом
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
При мокнущей экземе
Пациентам с сахарным диабетом
Модные ванны с водорослями тоже не так безобидны, как кажется. Качество водорослей сильно зависит от того, в каких условиях их растил производитель. Даже если вы купили хорошие водоросли, важно не принимать ванну с ними дольше 15-20 минут. Если у вас есть проблемы с щитовидной железой, то сначала лучше проконсультироваться с терапевтом.
Не рекомендую увлекаться «бомбочками» для ванной. Во-первых, в составе таких косметических средств, как правило, есть красители, которые могут через распаренные поры проникнуть в глубокие слои эпидермиса и вызвать аллергию.
Во-вторых, в такие бомбочки для красоты нередко добавляют блестки, сердечки и другие украшения. Как правило, сделаны они из пластика, который может поцарапать кожу и создать микротрещинки.
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