Одно из самых частых и опасных осложнений, которое встречается при коронавирусе — это воспаление легких. Однако вирусная пневмония может долго не заявлять о себе: человек думает, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому предпочитает оставаться дома. Или же не обращается за медицинской помощью, так как боится подцепить вирус в больнице или поликлинике.
Из-за этого можно легко пропустить опасные осложнения, говорит пульмонолог Сергей Пурясаев. Некоторые заболевшие поздно узнают о том, что их легкие поражены. И это может быть связано с работой компенсаторных систем организма.
«В обычном режиме жизни мы пользуемся только 30 процентами возможностей наших органов дыхания. Остальные 70 процентов не задействованы. И если происходит поражение легочной ткани, то мы можем даже не заметить, что нагрузка на легкие возросла. В такие моменты подключаются компенсаторные механизмы, которые обычно скрыты. Если человек невнимательно относится к своему организму, то он может этого даже не заметить», — отметил врач-пульмонолог в интервью радио
В группе риска — курильщики, говорит пульмонолог. Они чаще остальных пропускают первые симптомы поражения легких. Например, они могут игнорировать кашель, связав его с вредной привычкой. При коронавирусной пневмонии частота и характер кашля могут меняться, но человек попросту этого не заметит, списав все на последствия курения.
Самостоятельно определить, поражены ли у вас легкие, практически невозможно. Вам понадобятся консультация специалиста, рентген или КТ. По словам врача-пульмонолога ФНКЦ ФМБА России Александры Шиловой, большинство людей, зараженных коронавирусом, испытывают признаки легкого респираторного заболевания и выздоравливают без специального лечения.
Однако все же есть один признак, по которому можно заподозрить, что вам срочно пора к пульмонологу. Но и он проявляется уже при заметном поражении легких: предположить о развитии вирусной пневмонии на фоне COVID-19 можно при долго сохраняющейся лихорадке. Про диагностику и случаи, когда поражение легких протекает без высокой температуры, «Доктору Питеру» рассказала пульмонолог Александра Шилова.
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