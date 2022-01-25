Одно из самых частых и опасных осложнений, которое встречается при коронавирусе — это воспаление легких. Однако вирусная пневмония может долго не заявлять о себе: человек думает, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому предпочитает оставаться дома. Или же не обращается за медицинской помощью, так как боится подцепить вирус в больнице или поликлинике.

Из-за этого можно легко пропустить опасные осложнения, говорит пульмонолог Сергей Пурясаев. Некоторые заболевшие поздно узнают о том, что их легкие поражены. И это может быть связано с работой компенсаторных систем организма.