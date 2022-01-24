Во время пандемии многие налегают на чеснок, чтобы защититься от вездесущего коронавируса. Этот пряный овощ давно известен способностью повышать защитные функции организма, поэтому многие считают его чуть ли не панацеей. Однако эпидемиологи ранее уже предупреждали любителей пряности, что она не защищает от заражения респираторными вирусами, в том числе и коронавирусом. По словам эндокринолога, диетолога Анастасии Тараско, такое народное средство не только не защитит, но может еще и навредить. Например, потому что внушает ложное чувство безопасности.
Анастасия Тараско
Диетология
Врач-диетолог, детский эндокринолог
- Человеку, который ест чеснок, кажется, что он себя защищает и безопасен для окружающих. На самом деле, он может быть таким же распространителем вируса. Чеснок не может защитить от коронавируса, «омикрона» это тоже касается, —
Еще одной опасностью чесночной профилактики может стать уничтожение собственной естественной защиты — вплоть до ожога слизистой оболочки.
- Некоторые экстремалы орошают чесночным зельем нос и рот. Так убивается естественная защита слизистой, но не вирус. Еще и ожог получить можно, — добавила врач.
О пользе и вреде чеснока
Среди полезных свойств чеснока называют способность бороться с 9 из 24 распространенных бактериальных инфекций (в качестве дополнительного, но не основного средства), улучшать память и снижать кровяное давление.
Из минусов:
Чеснок может провоцировать изжогу, ослабляя нижний сфинктер пищевода и позволяя желудочной кислоте подниматься в пищевод.
Свежий чеснок может вызывать вздутие живота. Этому виной содержащиеся в нем углеводы, которые называются фруктаны.
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