- Человеку, который ест чеснок, кажется, что он себя защищает и безопасен для окружающих. На самом деле, он может быть таким же распространителем вируса. Чеснок не может защитить от коронавируса, «омикрона» это тоже касается, — написала специалист в своем Instagram.

Еще одной опасностью чесночной профилактики может стать уничтожение собственной естественной защиты — вплоть до ожога слизистой оболочки.

- Некоторые экстремалы орошают чесночным зельем нос и рот. Так убивается естественная защита слизистой, но не вирус. Еще и ожог получить можно, — добавила врач.