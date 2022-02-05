Женские травмы

Что касается женщин то, их самое «травмоопасное» место в доме — это, бесспорно, кухня. Во время приготовления пищи происходит подавляющее количество травм (обычно мелких и не угрожающих жизни и здоровью, но крайне неприятных). Как правило, это небольшие порезы, мелкие ожоги и травма мизинца на стопе. Среди травматологов даже есть шутка, что мизинец на стопе нужен для того чтобы проверить, вся ли мебель стоит на своих местах.

Чаще всего травмы небольшие, они не требуют обращения к врачу, но в случае большого ожога или глубокого пореза, падения с ударами головой, сильными ушибами, подозрениями на переломы — необходимо обратиться к специалисту.

Травмы сильного пола

У мужчин, как правило, травмы бывают реже, но они более серьезные. Самое опасное место для мужчин в частном доме — это гараж. Если это квартира — кладовка или балкон, другие места, где мужчины заняты мелкими ремонтными работами.

В гараже чаще всего встречаются травмы верхних конечностей (кисти и пальцы) при работе с молотком, резаные раны (особенно при использовании «болгарки») и падения в смотровую яму.