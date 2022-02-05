С точки зрения опасности и получения травмы ученые выделили наиболее опасные места как в частных домах, так и в квартирах. Причем, исходя из типа жилья, имеются определенные различия. Так, по данным статистики, на долю бытовых травм, полученных дома, приходится 50% и всех повреждений, в то время как на улице это 32%, остальное — это ДТП и травмы на производстве, катастрофы и т.д.
Конечно, не все травмы тяжелые и летальные, хотя бывает и такое, но важно знать, что дома необходимо проявлять осторожность и бдительность, особенно — в отдельных местах. Мы обсудили самые травмоопасные места дома с врачом-травматологом, ортопедом Самвелом Тенежьяном.
Самвел Тенежьян
травматология, ортопедия
травматолог, ортопед детского поликлинического отделения №1 Волгоградwww.instagram.com/doctor_ortoped_34/
Самое опасное место в доме и квартире
Проанализировав данные, полученные при опросе людей, поступавших в травматологические отделения госпиталей, больниц и травмпунктов с бытовыми повреждениями и травмами, врачи-травматологи составили свой рейтинг травмоопасных мест.
На первом месте как в домах, так и в квартирах оказалась кухня. Это вполне объяснимо: на кухне много различных приборов (в том числе электрических), острых предметов, которыми можно порезаться или уколоться. Добавим сюда открытый огонь от газовой конфорки или раскаленные поверхности электрических плит и духовок. Еще один фактор — вода, особенно на полу, из-за чего он может стать скользким. Плюс ко всему перечисленному — острые края мебели, стульев, столов, а также травмы, полученные при падении с табуретов, стремянок в попытках достать что-либо с верхних полок.
Ванна и туалет — второе место
Ванная комната и уборная — еще одна зона опасности, особенно, если санузел совмещенный. Мокрые и скользкие полы, ванная или душевая кабина, розетки в непосредственной близости от воды, а также острые предметы — бритвы, ножницы, зеркала, стеклянные полки, которые могут разбиться.
Особенно опасны эти места для людей пожилого возраста, детей и людей с нарушением координации.
Огород, балкон, ступеньки
В отношении третьего места единого мнения нет — в квартирах это обычно кладовые и балконы (где хранится куча хлама, падающего на голову). В частных домах опасны лестницы, если это дома в несколько этажей, а также гаражи и придворовая территория (ступеньки к дому — особенно зимой), сад, огород.
Но при несоблюдении элементарных правил безопасности травму получить можно в любом месте дома или квартиры, поэтому важно соблюдать элементарную осторожность.
Женщины, мужчины или дети?
По данным исследований женщины получают травмы в быту чаще мужчин, но они обычно не очень тяжелые. Лидеры по бытовому травматизму — дети, причем, чем они младше, тем выше опасность. Нередко травмы возникают по банальному недосмотру родителей и из-за чрезмерного любопытства и активности самого ребенка. Пожилые люди обычно травмируются в ванной, при купании, банально поскользнувшись на гладкой поверхности. Кроме того, она часто падают на мокром полу, ударяются о края мебели.
Женские травмы
Что касается женщин то, их самое «травмоопасное» место в доме — это, бесспорно, кухня. Во время приготовления пищи происходит подавляющее количество травм (обычно мелких и не угрожающих жизни и здоровью, но крайне неприятных). Как правило, это небольшие порезы, мелкие ожоги и травма мизинца на стопе. Среди травматологов даже есть шутка, что мизинец на стопе нужен для того чтобы проверить, вся ли мебель стоит на своих местах.
Чаще всего травмы небольшие, они не требуют обращения к врачу, но в случае большого ожога или глубокого пореза, падения с ударами головой, сильными ушибами, подозрениями на переломы — необходимо обратиться к специалисту.
Травмы сильного пола
У мужчин, как правило, травмы бывают реже, но они более серьезные. Самое опасное место для мужчин в частном доме — это гараж. Если это квартира — кладовка или балкон, другие места, где мужчины заняты мелкими ремонтными работами.
В гараже чаще всего встречаются травмы верхних конечностей (кисти и пальцы) при работе с молотком, резаные раны (особенно при использовании «болгарки») и падения в смотровую яму.
В случае с мужчинами травмы более серьезные, вплоть до тяжелых последствий.
Травмы у детей
Тройку лидеров по получению домашних травм возглавляют дети. В силу возраста они обычно гиперактивны, что и приводит к большому количеству хотя и мелких, но порой крайне болезненных повреждений. Чаще всего это ушибы и ссадины, синяки и шишки, вывихи, переломы встречаются реже.
Не забудьте про безопасность
Для профилактики получения серьезных травм в собственном доме, самое главное правило — не торопиться. Лучше делать все постепенно и аккуратно. Отдельно хотелось бы обратиться к мужчинам, которые не считают нужным соблюдать технику безопасности — не пренебрегайте защитными очками, рукавицами, соблюдаете правила работы с приборами, острыми предметами. Все инструкции написаны на основе ранее полученного плачевного опыта.
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