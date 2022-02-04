Как рассказал ортопед-травматолог, вертебролог Сергей Шусть, у детей до 4-6 лет плоская стопа считается нормой. У новорожденных, к примеру, нет сводов стопы, так как они формируются мышцами. Но если к школе ситуация не меняется, врачи рекомендуют начинать лечение — в этом возрасте есть шанс исправить плоскостопие полностью. Однако скоро, возможно, оно вообще перестанет считаться патологией.
Сергей Шусть
Травматология
Ортопед-травматолог Международного центра лечения позвоночника и суставов, вертебролог, мануальный терапевт
- Современные исследователи стопы делают интересные выводы. За последние 200 лет стопа человека увеличилась в размере — как в длину, так и в ширину, а своды стопы стали менее выражены. Говорят даже о поколении «ластоногих». Это связано с тем, что наши предки ходили по неровной поверхности (земля, трава, песок, дерн), носили обувь без жесткой подошвы, за счет чего происходила естественная поддержка сводов. Современный человек передвигается по твердым поверхностям в обуви с жесткой подошвой. Естественной поддержки сводов не происходит, и мышцы (именно они, в первую очередь, держат правильное положение стопы) не могут долго сопротивляться перегрузкам, что приводит к распластыванию стопы, — рассказал Сергей Шусть.
Сначала продольное, потом — поперечное
Плоскостопие бывает трех видов: продольное, поперечное или комбинированное.
По статистике, продольное плоскостопие выявляют у 30% взрослых и чаще в молодости — стопа удлиняется, распластывается и соприкасается с опорой практически всей подошвой. Поперечное диагностируют почти у 60% — как правило, в среднем возрасте.
- Связано это с особенностями мышц, связок. Структуры, которые поддерживают продольный свод стопы, сдаются быстрее, поперечный — держатся дольше, — уточняет Сергей Шусть.
Есть связь не только с возрастом, но и с полом. Так, поперечным плоскостопием женщины страдают в разы чаще мужчин. Сказываются здесь не только анатомические особенности строения женской и мужской стопы, но и любовь к высоким каблукам.
Также влияют вес и профессия.
- Считается что после 40 лет даже у людей, ранее не страдавших такой проблемой, мышцы постепенно слабеют и своды стопы уплощаются. Естественно, у людей с лишним весом, этот процесс идет быстрее. В группе риска, кроме людей в возрасте или с лишним весом, занятые на «стоячей» (продавцы, парикмахеры) и «сидячей» работе. Без нагрузки мышцы атрофируются и перестают эффективно поддерживать свод, — объясняет врач.
Какие проблемы со здоровьем сулит плоская стопа
- Стопа — фундамент нашего опорно-двигательного аппарата. Своды стопы формируют «физиологическую пружинку», которая берет на себя до 80% нагрузки. Если она не выполняет эту функцию, что и происходит при плоскостопии, нагрузку приходится брать на себя коленным и тазобедренным суставам, а также позвоночнику. При этом ускоряются артрозные процессы в суставах ног и остеохондрозные — в позвоночнике.
Кроме костных структур, страдают мягкие ткани. Поскольку у человека меняется правильный паттерн ходьбы, мышцы начинают уставать быстрее, в них и связках чаще происходят воспалительные процессы. В итоге у человека снижается двигательная активность, что, в свою очередь, увеличивает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний вплоть до инфарктов и инсультов, — напоминает врач.
Стельки помогают, но не любые
К сожалению, во взрослом возрасте исправить стопу практически невозможно. Речь может идти, скорее, о том, чтобы не допустить ухудшения. Из традиционных мер специалист советует лечебную физкультуру (ЛФК), самомассаж стоп, ходьбу босиком по песку, гальке или просто земле. Помогают также индивидуальные ортопедические стельки.
- Многие и сегодня считают, что главная задача ортопедической стельки — фиксировать стопу в наиболее «правильном» положении, не позволяя ей становиться плоской, искривляться, косолапить и так далее. Однако подобная механическая поддержка ведет к тому, что стопа перестает выдерживать даже небольшие нагрузки из-за расслабления мышц. Грамотно подобранная стелька не ограничивает движения. Наоборот, упругий материал заставляет мышцы и связки оставаться в тонусе, совершая микродвижения, чтобы восстановить равновесие и «включить» рецепторный аппарат стопы, — считает Сергей Шусть.
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