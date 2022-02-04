- Современные исследователи стопы делают интересные выводы. За последние 200 лет стопа человека увеличилась в размере — как в длину, так и в ширину, а своды стопы стали менее выражены. Говорят даже о поколении «ластоногих» . Это связано с тем, что наши предки ходили по неровной поверхности (земля, трава, песок, дерн), носили обувь без жесткой подошвы, за счет чего происходила естественная поддержка сводов. Современный человек передвигается по твердым поверхностям в обуви с жесткой подошвой. Естественной поддержки сводов не происходит, и мышцы (именно они, в первую очередь, держат правильное положение стопы) не могут долго сопротивляться перегрузкам, что приводит к распластыванию стопы, — рассказал Сергей Шусть.

Сначала продольное, потом — поперечное

Плоскостопие бывает трех видов: продольное, поперечное или комбинированное.

По статистике, продольное плоскостопие выявляют у 30% взрослых и чаще в молодости — стопа удлиняется, распластывается и соприкасается с опорой практически всей подошвой. Поперечное диагностируют почти у 60% — как правило, в среднем возрасте .

- Связано это с особенностями мышц, связок. Структуры, которые поддерживают продольный свод стопы, сдаются быстрее, поперечный — держатся дольше, — уточняет Сергей Шусть.

Есть связь не только с возрастом, но и с полом. Так, поперечным плоскостопием женщины страдают в разы чаще мужчин. Сказываются здесь не только анатомические особенности строения женской и мужской стопы, но и любовь к высоким каблукам.