Американские врачи первые в мире, кто решились проводить рискованную экспериментальную операцию — они пересадили сразу две почки генномодицированной свиньи в тело человека. Об этом сообщает научный журнал American Journal of Transplantation.

При подготовке к операции геном животного очистили от участков, вызывающих реакцию отторжения со стороны человеческих иммунных клеток. Пересаживать органы животных раньше было невозможно из-за реакции иммунной системы человека — она всегда отторгала «чужака». Биологи решили эту проблему: они научились «удалять» гены, которые отвечают за систему «свой-чужой» с помощью геномного редактора CRISPR/Cas9.

Операция, которую провели американские медики в этот раз, была не совсем обычной: обе почки пересадили мужчине с умершим мозгом (до этого врачи успешно пересаживали только одну почку свиньи).