Американские врачи первые в мире, кто решились проводить рискованную экспериментальную операцию — они пересадили сразу две почки генномодицированной свиньи в тело человека. Об этом сообщает научный журнал
При подготовке к операции геном животного очистили от участков, вызывающих реакцию отторжения со стороны человеческих иммунных клеток. Пересаживать органы животных раньше было невозможно из-за реакции иммунной системы человека — она всегда отторгала «чужака». Биологи решили эту проблему: они научились «удалять» гены, которые отвечают за систему «свой-чужой» с помощью геномного редактора CRISPR/Cas9.
Операция, которую провели американские медики в этот раз, была не совсем обычной: обе почки пересадили мужчине с умершим мозгом (до этого врачи успешно пересаживали только одну почку свиньи).
Справка
Смерть мозга (или мозговая кома) — состояние, при котором происходит гибель головного мозга, при этом с помощью реанимационных мероприятий искусственно поддерживаются функции сердца, кровообращения и дыхания.
Как гласит российское законодательство, человек умирает в тот момент, когда погибает его мозг, или наступает его биологическая, то есть необратимая смерть. При этом смертью мозга считается момент, когда полностью и необратимо прекращаются все его функции.
57-летний мужчина, которому пересадили почки животного, завещал свое тело науке. Врачи также получили согласие его родственников на проведение экспериментальной операции. Пациент был в коме, его сердце, легкие и остальные органы продолжали работать только благодаря специальным аппаратам.
Операция прошла успешно. Оба органа прижились и в первые же полчаса после пересадки начали очищать кровь от токсинов. Врачи опасались, что в течение нескольких дней все-таки начнется отторжение из-за кровотечения (давление в почках свиней значительно отличается от давления в человеческих органах). Однако и здесь все было благополучно: органы стали не только «невидимыми» для иммунитета, но также стали совместимы с кровеносной системой.
Комментарии4