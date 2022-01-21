Австралийские ученые заявили: по сетчатке глаза можно понять многое о состоянии человека. И даже определить, насколько велик его риск умереть в ближайшее время.
Все дело в «возрастном разрыве сетчатке» — разнице между реальным возрастом человека и предположительным биологическим возрастом сетчатки. Последний параметр можно проверить с помощью искусственного интеллекта, который анализирует снимки глазного дна и внутренней задней стенки глаза.
Как говорят эксперты, в случае, если этот разрыв равняется десяти годам, вероятность умереть в скором времени на 67% выше.
К такому выводу
Алгоритм для ИИ, способный вычислять возраст сетчатки, создали ученые из Мельбурнского центра глазных исследований. Для этого они использовали базу из почти 19 тысяч результатов сканирования глазного дна.
На практике выяснилось, что оценки программы довольно точны. После этого команда специалистов оценила разницу в возрасте сетчатке и реальным возрастом у 36 000 британцев. Оказалось, что сетчатка более чем половины из них была как минимум в три раз старше биологического возраста. А у некоторых сетчатки были вообще на 10 лет старше.
После этого авторы исследования сравнили информацию о состоянии здоровья участников эксперимента за последние 11 лет. Такой анализ помог им связать причины смерти с разрывом между реальным возрастом и возрастом сетчатки.
За время наблюдений скончалось 1800 человек (5%). Большая часть из них умерли из-за рака, деменции или болезней сердца.
Оказалось, что возрастные изменения сетчатки связаны с повышенным риском смерти на 49-67% от причин, отличных от болезней сердца или рака.
По словам одного из автора исследования, доктора Лизы Чжуотин Чжу, такие результаты доказывают: возраст сетчатки можно считать клинически значимым маркером старения.
Кстати
Не так давно ученые определили внешний признак, который может сообщить о риске скорой преждевременной смерти. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.
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