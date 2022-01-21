Австралийские ученые заявили: по сетчатке глаза можно понять многое о состоянии человека. И даже определить, насколько велик его риск умереть в ближайшее время.

Все дело в «возрастном разрыве сетчатке» — разнице между реальным возрастом человека и предположительным биологическим возрастом сетчатки. Последний параметр можно проверить с помощью искусственного интеллекта, который анализирует снимки глазного дна и внутренней задней стенки глаза.

Как говорят эксперты, в случае, если этот разрыв равняется десяти годам, вероятность умереть в скором времени на 67% выше.