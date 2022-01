Развод и одинокая жизнь могут привести к ухудшению здоровья и ранней смерти у мужчин среднего возраста. У тех из них, кто живет в одиночестве дольше 7 лет и испытал за это время неудачный опыт хотя бы двух отношений, повышен уровень воспаления в организме. Эта биологическая реакция связана с повышенным риском преждевременной смерти, сердечным приступом, инсультом и слабоумием. К таким выводам пришли ученые Копенгагенского университета после проведенного исследования с участием более 4,8 тысяч человек в возрасте 48-62 лет, которые переживали разводы и расставания в период с 1986 по 2011 годы. Параметры их здоровья сравнивали с теми, кто жил все это время в браке или с постоянным партнером. Результаты работы были опубликованы в The Journal of Epidemiology and Community Health, пишет Daily Mail.

У женщин, переживших многочисленные расставания или долго живших в одиночестве, такой связи ученые не нашли — у них не повышался уровень воспаления в организме. Авторы работы объясняют это тем, что у женщин среднего возраста по сравнению с мужчинами-одногодками обычно больше друзей и подруг, предлагающих им мощную эмоциональную поддержку, что помогает снизить влияние стресса на здоровье.

У мужчин, которые после ухода из семьи вели свободный образ жизни, уровень в крови двух химических веществ, указывающих на воспаление, — интерлейкина-6 и С-реактивного белка — оказался на 17% выше, чем у тех, кто состоял в постоянных отношениях. Причем даже с поправками на другие факторы, влияющие на здоровье, включая низкий уровень образования, ожирение, прием лекарств и сопутствующие заболевания.