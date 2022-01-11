Развод и одинокая жизнь могут привести к ухудшению здоровья и ранней смерти у мужчин среднего возраста. У тех из них, кто живет в одиночестве дольше 7 лет и испытал за это время неудачный опыт хотя бы двух отношений, повышен уровень воспаления в организме. Эта биологическая реакция связана с повышенным риском преждевременной смерти, сердечным приступом, инсультом и слабоумием. К таким выводам пришли ученые Копенгагенского университета после проведенного исследования с участием более 4,8 тысяч человек в возрасте 48-62 лет, которые переживали разводы и расставания в период с 1986 по 2011 годы. Параметры их здоровья сравнивали с теми, кто жил все это время в браке или с постоянным партнером. Результаты работы были опубликованы в The Journal of Epidemiology and Community Health,
У женщин, переживших многочисленные расставания или долго живших в одиночестве, такой связи ученые не нашли — у них не повышался уровень воспаления в организме. Авторы работы объясняют это тем, что у женщин среднего возраста по сравнению с мужчинами-одногодками обычно больше друзей и подруг, предлагающих им мощную эмоциональную поддержку, что помогает снизить влияние стресса на здоровье.
У мужчин, которые после ухода из семьи вели свободный образ жизни, уровень в крови двух химических веществ, указывающих на воспаление, — интерлейкина-6 и С-реактивного белка — оказался на 17% выше, чем у тех, кто состоял в постоянных отношениях. Причем даже с поправками на другие факторы, влияющие на здоровье, включая низкий уровень образования, ожирение, прием лекарств и сопутствующие заболевания.
«Результаты показывают, что мужчины, как правило, больше зависят от своих партнерш, чем наоборот, поэтому они более уязвимы, если теряют их. Кроме того. мужчины среднего возраста, которые участвовали в нашем исследовании, обычно имеют меньше социальных связей, чем женщины. Из-за этого они подвержены более высокому риску одиночества, что может усилить воспаление. Есть также свидетельства того, что мужчины, живущие в одиночестве, могут не заботиться о себе и более неохотно обращаются к врачу по поводу проблем со здоровьем», — считает старший автор исследования профессор Рикке Лунд.
При этом по сравнению с теми, кто после развода не затягивал с отношениями и вел холостяцкую жизнь не более года, у разведенных одиночек с 7-летним стажем и больше уровень интерлейкина-6 и С-реактивного белка был выше уже на 12%. Но и меньшие показатели не убедили авторов работы. По их мнению, даже слабое, но длительное воспаление способно аналогичным образом повысить чей-то риск болезни и смерти.
Кстати
Недавно к любопытным выводам пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета. Они выяснили, что одиночество может быть одним из последствий курения.
Курильщики любят в качестве оправдания пагубной привычки рассказывать, что перекуры позволяют им больше общаться с другими людьми и находить новые контакты. Однако британские ученые опровергли эту теорию, сказав, что сигареты в перспективе могут сделать человека одиноким и привести к социальной изолированности.
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