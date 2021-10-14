Борьба за зону «ни жив, ни мертв»
Геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг) тяжелее ишемического, но, к счастью, он случается реже. В любом случае, исход почти любого острого нарушения мозгового кровоснабжения зависит, прежде всего, от того, как быстро будет оказана врачебная помощь. Время работает против пациента и в реабилитации — чтобы она была максимально эффективной, ее надо начинать как можно раньше после сосудистой катастрофы.
Во многих петербургских больницах есть отделения ранней реабилитации, куда пациенты попадают сразу же после лечения — фактически «переезжают с одного этажа на другой». По словам Дениса Захарова, заведующего отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, реабилитация имеет смысл даже спустя годы, просто ее эффективность будет намного ниже.
Денис Захаров
неврология
Невролог, заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева
- Нет определенного срока, после которого бесполезно что-либо делать. Современные научные работы показывают, что реабилитация эффективна в течение всей жизни. Другое дело, что степень ее эффективности со временем снижается. Восстановить умершие клетки мозга невозможно — во время инсульта они погибают раз и навсегда. Но есть достаточно большая зона в головном мозге вокруг очага, которая тоже страдает, но не погибает — ее называют зона «полутени» или «ни жив, ни мертв». За нее-то и борются врачи, оказывая пациенту экстренную помощь. После инсульта сохранившиеся участки мозга могут взять на себя функции пострадавших — на этом строится вся реабилитация. Если очаг был не слишком большим и реабилитация проходит правильно, можно полностью восстановить все функции «как было» — не важно, геморрагический был инсульт или ишемический, — заверяет Денис Захаров.
Причем, иногда пострадавшие функции могут улучшаться даже без какой-то специальной реабилитации.
- Мозг — это суперкомпьютер, он способен к самовосстановлению. Если человек выжил и серьезно не занимается реабилитацией, можно надеяться, что какие-то функции со временем смогут улучшиться. Но, скорее всего, незначительно. Это крайне трудно прогнозировать, поэтому лучше на это не рассчитывать, — говорит врач.
«Секрет» успеха
По словам невролога НМИЦ им. Бехтерева, пациенты после инсульта часто допускают ошибку, которая серьезно влияет на эффективность восстановления.
- Огромное заблуждение наших пациентов, что реабилитация возможна только в больнице или санатории. Они живут в ожидании очередной госпитализации, чтобы 1-2 раза в год получить массажи или капельницы, и при этом ничего не делают дома. Многие ищут чего-то новенького и уникального, мечтают о каком-то локомате (роботе-тренажере), который поможет им восстановить навыки ходьбы, «чудодейственной» таблетке, которая их сразу поставит на ноги. Все это, конечно, хорошо, но без ежедневной домашней работы успеха не будет — «домашку» надо делать обязательно. При двигательных нарушениях — это лечебная физкультура. Хотя бы по 15 минут, но 3-4 раза в день, — говорит невролог.
Отсутствие регулярной активности дома — главная причина, по которой мужчины восстанавливаются после инсульта хуже женщин. Также в «группе риска» — женатые в семьях с гиперопекой.
- Женщина все время чем-то занята: у нее муж без присмотра, дети голодные, надо в магазин сходить, пуговицу пришить. Движение — главное в восстановлении. Мужчин же часто опекают жены, поэтому они, как правило, ложатся на диван и ничего не делают. А если в семье еще дети помогают, теща, зачем что-то делать? Нередко замечал, что на консультацию к нашим неврологам женщина обычно приходит одна, мужчина — всегда в сопровождении. Поэтому, чтобы добиться успеха в реабилитации мужа, женщина должна стать старшим товарищем, помощником, а не заниматься гиперопекой, которая только мешает. Даже одинокие мужчины лучше восстанавливаются, чем мужья в семьях с гиперопекой, — добавляет Денис Захаров.
Как выглядит правильная реабилитация
Во многих зарубежных клиниках, по словам доктора, реабилитация после инсульта выглядит примерно так: пациент дома занимается самостоятельно, при этом с определенной периодичностью — раз в неделю, месяц или два приезжает к лечащему доктору на консультацию или обследование.
- После инсульта время работает против пациента, поэтому любое бездействие, однозначно, вред. Другое дело, что человек часто не знает, что ему делать и куда обратиться. Ему нужен специалист, который станет своеобразным поводырем в реабилитации — напомню, основная работа идет дома, а не в стационаре.
В первую очередь дома начинаем контролировать факторы риска, которые привели к инсульту, чтобы снизить риск повторной сосудистой катастрофы. Если гипертония — следим за давлением, если диабет — за уровнем сахара в крови. При двигательных нарушениях начинаем выполнять определенные упражнения — проблемы у всех разные, поэтому программа составляется врачом с учетом индивидуальных вводных.
Одна из раскрученных в интернете домашних программ, направленных на растяжение скованных мышц и работу с мышцами-антагонистами, — «I-CAN». Она более-менее универсальная, но кратность и продолжительность занятий все равно должен подбирать врач — самому пациенту с этим не справиться. Плюс к лечебной физкультуре 1-2 раза в год капельницы, при необходимости — стационарное лечение, а также консультации с лечащим врачом для контроля за эффективностью реабилитации, подбора или изменения лекарственной поддержки.
Кроме того, при двигательных нарушениях после инсульта у 9 из 10 пациентов повышается мышечный тонус. Это перечеркивает дальнейший процесс реабилитации — скованность не позволяет продолжить разработку пораженных мышц. В такие моменты нужна инъекция ботулотоксина в определенную мышцу, которая позволяет ее расслабить. Многие пациенты не знают, что этот дорогостоящий препарат можно сегодня получить бесплатно по федеральной льготе, — объясняет врач.
По словам Дениса Захарова, на консультацию к неврологам НМИЦ им. Бехтерева можно тоже попасть бесплатно — для этого необходимо получить направление невролога своей районной поликлиники. Также для перенесших инсульт в центре регулярно проводятся Школы пациента.
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