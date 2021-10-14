«Секрет» успеха

По словам невролога НМИЦ им. Бехтерева, пациенты после инсульта часто допускают ошибку, которая серьезно влияет на эффективность восстановления.

- Огромное заблуждение наших пациентов, что реабилитация возможна только в больнице или санатории. Они живут в ожидании очередной госпитализации, чтобы 1-2 раза в год получить массажи или капельницы, и при этом ничего не делают дома. Многие ищут чего-то новенького и уникального, мечтают о каком-то локомате (роботе-тренажере), который поможет им восстановить навыки ходьбы, «чудодейственной» таблетке, которая их сразу поставит на ноги. Все это, конечно, хорошо, но без ежедневной домашней работы успеха не будет — «домашку» надо делать обязательно. При двигательных нарушениях — это лечебная физкультура. Хотя бы по 15 минут, но 3-4 раза в день, — говорит невролог.

Отсутствие регулярной активности дома — главная причина, по которой мужчины восстанавливаются после инсульта хуже женщин. Также в «группе риска» — женатые в семьях с гиперопекой.

- Женщина все время чем-то занята: у нее муж без присмотра, дети голодные, надо в магазин сходить, пуговицу пришить. Движение — главное в восстановлении. Мужчин же часто опекают жены, поэтому они, как правило, ложатся на диван и ничего не делают. А если в семье еще дети помогают, теща, зачем что-то делать? Нередко замечал, что на консультацию к нашим неврологам женщина обычно приходит одна, мужчина — всегда в сопровождении. Поэтому, чтобы добиться успеха в реабилитации мужа, женщина должна стать старшим товарищем, помощником, а не заниматься гиперопекой, которая только мешает. Даже одинокие мужчины лучше восстанавливаются, чем мужья в семьях с гиперопекой, — добавляет Денис Захаров.