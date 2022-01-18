В России оптимизируют подходы к карантину — по примеру Британии, где на днях
Теперь не больше недели, а не 14 дней, должны находиться в изоляции на оплачиваемом больничном и те, кто «столкнулся» с ковидным больным. Это, в том числе, касается тех, у кого члены семьи получили положительный ПЦР и обязаны изолироваться.
О нововведении заявила 18 января вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.
- Мы сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России, — сказала она.
Ранее государство оплачивало двухнедельный больничный, если в семье кто-то заразился коронавирусом. Правда, не исключалась возможность и отказаться от больничного и продолжать ходить на работу. В Петербурге, к примеру, за соблюдением изоляции особо никто не следил.
Елена Черненко
медицина
врач-терапевт, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.www.instagram.com/doctor_chernenko/
— В России планируется введение лишь семидневного карантина по контакту с ковидным пациентом, и в том числе — для садов и школ, а не двухнедельного, как раньше. Пока приказ не вышел. Но это мера, скорее, экономическая, — пояснила врач-терапевт Елена Черненко. — В целом, для коронавирусных инфекций 2-7 дней — это классический инкубационный период. И для «омикрона» в том числе. Это не значит, что старых штаммов больше нет, но видимо, экономически эта мера более выгодна для государства. В первую очередь — денежная выгода, и уже во вторую очередь речь идет о здоровье.
Добавим, по правилам Роспотребнадзора, в число контактных не включают лиц, переболевших COVID-19, либо привитых от коронавируса, имеющих на момент контакта с больным (инфицированным) COVID-19 защитный титр антител класса IgG (в соответствии с п. 2.5 МР 3.1.0221-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Организация работы в очагах COVID-19. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.11.2020).
Также Голикова на заседании сообщила, что больничные на фоне роста заболеваемости ковидом в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлевать без заявлений.
- Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъёма заболеваемости. Вы помните, что все эти технологии мы использовали в период первой волны и позже, они показали свою эффективность, — сказала вице-премьер.
Теперь только электронные
Как ранее сообщали в Фонде социального страхования, с начала 2022 года в России все больничные листки оформляются только в электронном виде — бумажные бюллетени ушли в прошлое. То есть теперь работникам не надо сообщать куда-либо номер своего больничного. Вот как описывали новую схему работы в ФСС:
«Информация об открытии, продлении или закрытии больничного через Единую информационную систему Фонда социального страхования („Соцстрах“) автоматически поступит работодателю, а также самому сотруднику в Личный кабинет. На основании этих сведений и данных Пенсионного Фонда, подтвержденных работодателем, Фонд социального страхования рассчитает сумму пособия и выплатит её работнику. Информация о назначении и выплате также будет доступна гражданам в Личном кабинете».
Новые меры защиты от распространения коронавируса в связи с вспышкой «омикрона» вводятся в Москве. В столице продлевается режим самоизоляции для пожилых людей до 1 апреля 2022 года. Также до этой даты будут продлены требования по удаленной работе 30% работников, объявил мэр Собянин.
Нам предстоит пережить несколько сложных недель, но мы справились с предыдущими волнами пандемии, уверен, справимся и с «омикроном»
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