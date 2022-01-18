В России оптимизируют подходы к карантину — по примеру Британии, где на днях объявлено о сокращении карантина до пяти дней для контактных по ковиду.

Теперь не больше недели, а не 14 дней, должны находиться в изоляции на оплачиваемом больничном и те, кто «столкнулся» с ковидным больным. Это, в том числе, касается тех, у кого члены семьи получили положительный ПЦР и обязаны изолироваться.

О нововведении заявила 18 января вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

- Мы сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России, — сказала она.

Ранее государство оплачивало двухнедельный больничный, если в семье кто-то заразился коронавирусом. Правда, не исключалась возможность и отказаться от больничного и продолжать ходить на работу. В Петербурге, к примеру, за соблюдением изоляции особо никто не следил.