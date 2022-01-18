Недавние исследования доказали, что люди, которые регулярно ели орехи, были на 14% менее подвержены риску сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто ел их редко или не ел вообще.

Помимо этого, орехи способствуют здоровью головного мозга и полезны для профилактики болезни Альцгеймера. Их рекомендуют для питания людям с онкологией, так как в некоторых содержатся вещества, обладающие противораковым эффектом, рассказывала «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп. Чем именно полезны фисташки, грецкие орехи, миндаль, бразильские орехи, кешью и сколько их можно есть за день? Отвечают эксперты.

Рыба

Первое место в этом списке занимает лосось. Эта рыба богата Омега-3 — ненасыщенными жирными кислотами, которые помогают поддерживать «хороший» уровень холестерина в крови. Фунг рекомендует есть филе лосося, а не копченое, потому что последнее содержит больше соли и других «не очень хороших» элементов, которые добавляются в процессе копчения.

Однако не стоит забывать и про другую жирную рыбу: старайтесь ее есть хотя бы 2-3 раза в неделю. Например, это сельдь, скумбрия, палтус, тунец, сардины, камбала, окунь.

Йогурт

В список гарвардских ученых попадает только тот йогурт, в котором нет ароматизаторов и сахара. По словам Фунг, в этом продукте много полезных белков, плюс он не содержит опасных жиров, которые негативно влияют на сердце и сосуды. В йогурте также много микроорганизмы, называемых пробиотиками, которые важны для нашего кишечника.

О пользе йогурта недавно заявили и американские ученые: по словам исследователей, ежедневное употребление этого продукта может помочь снизить давление.