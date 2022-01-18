«Наше меню может стать своего рода „аптечкой“, если мы привыкнем есть определенные продукты», — говорят ученые из Гарварда. Правильный рацион и активный образ жизни помогут отсрочить походы к врачам на долгие месяцы и даже годы.
Когда мы начинаем читать рекомендации диетологов, то удивляемся, как много пищевых привычек оказываются под запретом, говорит профессор Гарвардской школы, эксперт по правильному питанию Тереза Фунг. Ее цитирует портал
Орехи
По словам эксперта, орехи — это прекрасная закуска, которую легко включить в свой рацион из-за ее удобства: орехи сухие, их не нужно хранить в холодильнике и, самое главное, они полезны — это отличный источник клетчатки и белка.
Недавние исследования доказали, что люди, которые регулярно ели орехи, были на 14% менее подвержены риску сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто ел их редко или не ел вообще.
Помимо этого, орехи способствуют здоровью головного мозга и полезны для профилактики болезни Альцгеймера. Их рекомендуют для питания людям с онкологией, так как в некоторых содержатся вещества, обладающие противораковым эффектом, рассказывала «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп. Чем именно полезны фисташки, грецкие орехи, миндаль, бразильские орехи, кешью и сколько их можно есть за день? Отвечают эксперты.
Рыба
Первое место в этом списке занимает лосось. Эта рыба богата Омега-3 — ненасыщенными жирными кислотами, которые помогают поддерживать «хороший» уровень холестерина в крови. Фунг рекомендует есть филе лосося, а не копченое, потому что последнее содержит больше соли и других «не очень хороших» элементов, которые добавляются в процессе копчения.
Однако не стоит забывать и про другую жирную рыбу: старайтесь ее есть хотя бы 2-3 раза в неделю. Например, это сельдь, скумбрия, палтус, тунец, сардины, камбала, окунь.
Йогурт
В список гарвардских ученых попадает только тот йогурт, в котором нет ароматизаторов и сахара. По словам Фунг, в этом продукте много полезных белков, плюс он не содержит опасных жиров, которые негативно влияют на сердце и сосуды. В йогурте также много микроорганизмы, называемых пробиотиками, которые важны для нашего кишечника.
О пользе йогурта недавно заявили и американские ученые: по словам исследователей, ежедневное употребление этого продукта может помочь снизить давление.
Листовые овощи
В списке лидируют овощи, листья которых имеют яркий или темный цвет. Например, это брюссельская капуста, шпинат, листовая капуста, дубовый салат. В этих овощах много антиоксидантов — они защищают организм от свободных радикалов, помогают предотвратить старение.
Такие овощи лучше всего готовить с небольшим количеством воды, говорит Тереза Фунг. Так вы сможете максимально сохранить их пользу.
Киноа
Киноа, которую часто называют «суперпродуктом», традиционно выращивается в Южной Америке. В ней много белка и клетчатки, говорит эксперт. Также эта крупа богата витаминами (А, Е, В1, В2, В3, В5, В6, В9) и минералами. Каша из киноа очень питательна, она отлично подойдет для завтрака.
Киноа также можно использовать в качестве гарнира — крупа отлично сочетается с овощами, мясом и птицей.
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