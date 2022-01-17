Врачи областной клиники неврозов «Сосновый бор» из Свердловской области записали клип, который посвящен психическому здоровью. Исполнителем рэп-хита стал главный врач клиники, главный внештатный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. Он же и написал текст. Музыка принадлежит композитору Дмитрию Медведеву.
В ролике можно увидеть фотографии самой клиники, природы (деревья, белки, птицы, цветы, снежные скульптуры), а также мрачные картинки, которые показывают, как выглядит человек в депрессии (весь мир ему кажется темным, он плачет, держится за голову).
Эти кадры сменяют фотографии врачей, которые работают в клинике. Психиатры улыбаются, показывая, что выход из депрессии есть, достаточно лишь обратиться за профессиональной помощью. Некоторые врачи даже подпевают Михаилу Перцелю.
Клип выложили в социальных сетях клиники. Опубликовал его на своих страницах в «Вконтакте», Instagram и Facebook и сам Михаил Перцель.
«От создателей психического здоровья и счастья — указание, где это здоровье и счастье искать!», — подписал психиатр ролик.
В основу клипа легли разные психические состояния человека — депрессия, тревожность, нарушение сна, чувство безысходности. Человек, который страдает от различных психических проблем должен понять, что решение — это обращение в клинику «Сосновый бор», где «падших учат подниматься и снова жизнью наслаждаться».
Отрывок из текста песни:
«А у депрессии такое некрасивое лицо:
Нормальный ты, но сам себя ты ощущаешь подлецом.
Ты тормозишь, не успеваешь, будто стал ты вдруг глупцом
И нет ни счастья, ни желаний — силы все ушли с концом».
Это не первый творческий порыв Михаила Перцеля. Ранее он с тем же композитором Дмитрием Медведевым написал гимн Свердловской психбольницы. Ролик стал очень популярным в соцсетях.
Что касается свежего клипа, то он тоже понравился пользователям соцсетей. Люди отправляют «классы», под постом оставляют веселые смайлики. Есть и комментарии, в которых пользователи хвалят медиков за кретивный подход: «Очень позитивно, бодрит!» «Спасибо вам за ваше творчество, развеселило, успехов в работе!»
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