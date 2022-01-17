Врачи областной клиники неврозов «Сосновый бор» из Свердловской области записали клип, который посвящен психическому здоровью. Исполнителем рэп-хита стал главный врач клиники, главный внештатный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. Он же и написал текст. Музыка принадлежит композитору Дмитрию Медведеву.

В ролике можно увидеть фотографии самой клиники, природы (деревья, белки, птицы, цветы, снежные скульптуры), а также мрачные картинки, которые показывают, как выглядит человек в депрессии (весь мир ему кажется темным, он плачет, держится за голову).