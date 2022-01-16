Если вы стали замечать, что во время лечения у вас стали появляться синяки, то об этом нужно как можно скорее сказать врачу. Гематомы — яркий показатель того, что со свертываемостью крови не все в порядке. Скорее всего, будет необходимо сдать анализы и скорректировать антикоагулянтную терапию.

Важное уточнение: синяки на коже могут появляться не только из-за лечения ковида. Сам по себе такой симптом — это веский повод для обращения к врачу.

«"Это очень грозный признак. Такие кожные проявления нарушения свертываемости могут быть свидетельством большого количества заболеваний, в том числе опасных», — говорит Павел Трахтман.

Если вы не ударялись и не падали, а на вашем теле вдруг появились гематомы, не тяните, запишитесь на прием к специалисту, заключил эксперт.