Новая инфекция может негативно повлиять на все системы организма, вызывая различные осложнения. Одно из них — это проблемы со свертываемостью крови. Чтобы пациенты не пострадали, врачи часто назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь и предотвращающие образование тромбов. Однако, прием таких лекарств может спровоцировать появление гематом на теле, говорит врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Павел Трахтман.
«Коронавирус повышает свертываемость. Условно говоря, кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения, бывают антикоагулянты, которые назначаются по достаточно строгим показаниям. И прием этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков», — уточнил он в интервью радио
Если вы стали замечать, что во время лечения у вас стали появляться синяки, то об этом нужно как можно скорее сказать врачу. Гематомы — яркий показатель того, что со свертываемостью крови не все в порядке. Скорее всего, будет необходимо сдать анализы и скорректировать антикоагулянтную терапию.
Важное уточнение: синяки на коже могут появляться не только из-за лечения ковида. Сам по себе такой симптом — это веский повод для обращения к врачу.
«"Это очень грозный признак. Такие кожные проявления нарушения свертываемости могут быть свидетельством большого количества заболеваний, в том числе опасных», — говорит Павел Трахтман.
Если вы не ударялись и не падали, а на вашем теле вдруг появились гематомы, не тяните, запишитесь на прием к специалисту, заключил эксперт.
Одно из самых опасных осложнений после ковида — это тромбоз. Врачи и ученые продолжают искать надежные способы профилактики этого заболевания и разбираться в том, какая система питания эффективнее всего поможет снизить риски. Так, некоторые советуют обратить внимание на экологичные продукты и ограничить потребление яиц, молока и мяса. Правда, с последним согласны не все врачи.
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