Наблюдения российских астрофизиков подтвердили и коллеги из Азербайджана, Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Н. Туси также зафиксировала признаки приближающейся магнитной бури. По данным ученых, произойдет она под влиянием высокоскоростных потоков плазмы, которые исходят из корональной дыры на Солнце.

Продлится магнитная буря до утра понедельника. Но это предварительный прогноз. Многие метеозависимые люди способны ощущать предстоящее геомагнитное возмущение уже сейчас. Может появиться слабость, головная боль, расстройство аппетита, мышечные и суставные боли, изменения артериального давления.