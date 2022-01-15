Пока геомагнитная обстановка на Земле, судя по данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, ФИАН, спокойная. Но все изменится в ближайшие дни. Возмущения доберутся до нас в выходные. 15 января астрофизики обещают начало подъема, а 16 января, в воскресенье, полноценную магнитную бурю — первую в 2022 году. До этого обстановка на солнце была довольно спокойная.
- 16 января ожидается геомагнитная буря уровня G1 — слабая, — сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии солнца.
Но пока это предварительные данные, так как точность прогнозов на несколько дней вперед не самая высокая. Наиболее реальную обстановку удается описать за несколько часов до возмущения.
Наблюдения российских астрофизиков подтвердили и коллеги из Азербайджана, Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Н. Туси также зафиксировала признаки приближающейся магнитной бури. По данным ученых, произойдет она под влиянием высокоскоростных потоков плазмы, которые исходят из корональной дыры на Солнце.
Продлится магнитная буря до утра понедельника. Но это предварительный прогноз. Многие метеозависимые люди способны ощущать предстоящее геомагнитное возмущение уже сейчас. Может появиться слабость, головная боль, расстройство аппетита, мышечные и суставные боли, изменения артериального давления.
В дни, предшествующие магнитным бурям, и непосредственно во время бури, надо особенно внимательно следить за своим здоровьем. Тем, кто страдает от высокого или низкого артериального давления, стоит измерять его чаще. Больше пить воды, добавить в расписание неспешные прогулки на свежем воздухе, больше спать и не перегружать организм тяжелой пищей.
Врачи объясняют, метеозависимость — это не заболевание, а состояние, когда возможно обострение хронических болезней.
- Все проведенные исследования доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье, — уверена врач-терапевт Анастасия Луканина. — В Международной классификации болезней (МКБ), данных о метеочувствительности или метеозависимости нет. Метеозависимость — это сопутствующая патология.
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