В Петербурге резко потеплело — с минус 9 ночью температура бодро «перескочила» в плюс, а атмосферное давление, наоборот, резко упало — до 743 мм рт.ст. Но, как оказалось, такая смена погоды не привела к росту количества инфарктов и инсультов среди горожан. Об этом рассказал сегодня, 13 января, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
- Общеизвестный факт, что люди страдающие сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, — метеочувствительные. Поэтому такие резкие перепады температуры, давления, естественно, вызывают в ряде случаев обострения заболеваний и развитие сосудистых событий — инфарктов, инсультов, Но эти температурные «качели» мы наблюдаем не только сегодня — в Петербурге это происходит практически всегда. Но какого-то существенного роста госпитализации пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда по сравнению с предыдущими годами мы не зафиксировали. Да, люди метеочувствительные, но подкрепить это каким-то кратным ростом числа обращений и госпитализаций мы не можем, — констатировал Дмитирий Лисовец, отвечая на вопрос журналистов, как последние изменения погоды отразились на здоровье горожан.
Что поможет при оттепели
Ранее врач-терапевт Елена Черненко дала несколько советов, как облегчить свое самочувствие, если после заморозков резко наступает оттепель.
Гипертоникам в такие дни надо чаще измерять давление и принимать дополнительные препараты или уменьшать дозу в зависимости от реакции на перемену погоды.
Страдающим головными болями, включая мигрень, рекомендуется не засиживаться в офисе, больше по возможности проводить время на свежем воздухе, не перегружать себя эмоционально и физически и заранее позаботиться о профилактическом приеме препарата от мигрени.
Людям с хроническими заболеваниями сосудов, в том числе атеросклерозом или варикозной болезнью вен, рекомендуется побольше ходить и не забывать пить воду. Также желательно сделать утром и вечером сделать гимнастику, и, главное, не паниковать. «Скорее всего, через несколько часов недомогание пройдет», — успокаивает доктор.
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