В Петербурге резко потеплело — с минус 9 ночью температура бодро «перескочила» в плюс, а атмосферное давление, наоборот, резко упало — до 743 мм рт.ст. Но, как оказалось, такая смена погоды не привела к росту количества инфарктов и инсультов среди горожан. Об этом рассказал сегодня, 13 января, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Общеизвестный факт, что люди страдающие сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, — метеочувствительные. Поэтому такие резкие перепады температуры, давления, естественно, вызывают в ряде случаев обострения заболеваний и развитие сосудистых событий — инфарктов, инсультов, Но эти температурные «качели» мы наблюдаем не только сегодня — в Петербурге это происходит практически всегда. Но какого-то существенного роста госпитализации пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда по сравнению с предыдущими годами мы не зафиксировали. Да, люди метеочувствительные, но подкрепить это каким-то кратным ростом числа обращений и госпитализаций мы не можем, — констатировал Дмитирий Лисовец, отвечая на вопрос журналистов, как последние изменения погоды отразились на здоровье горожан.