Блогер по имени Кристофер Гилберт Грант снял видео, чтобы показать, как видят мир люди с шизофренией. Ролик мужчина выложил в TikTok. Это не полет фантазии блогера — он на протяжении всей жизни живет с этим диагнозом. Чтобы справляться с ним, мужчина решил показывать и рассказывать окружающим о своем мировосприятии.

На видео мужчина гуляет по лесу. Он постоянно слышит странные голоса, которые тихо и очень быстро что-то бормочут, но слов разобрать нельзя. Эти голоса не замолкают ни на минуту. Также 25-летний блогер видит странные лица, похожие на маски — они то появляются, то исчезают, корчат ему рожи, ухмыляются и даже как будто пытаются что-то сказать.