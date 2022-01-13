Блогер по имени Кристофер Гилберт Грант снял видео, чтобы показать, как видят мир люди с шизофренией. Ролик мужчина выложил в TikTok. Это не полет фантазии блогера — он на протяжении всей жизни живет с этим диагнозом. Чтобы справляться с ним, мужчина решил показывать и рассказывать окружающим о своем мировосприятии.
На видео мужчина гуляет по лесу. Он постоянно слышит странные голоса, которые тихо и очень быстро что-то бормочут, но слов разобрать нельзя. Эти голоса не замолкают ни на минуту. Также 25-летний блогер видит странные лица, похожие на маски — они то появляются, то исчезают, корчат ему рожи, ухмыляются и даже как будто пытаются что-то сказать.
«Симуляция шизофрении», — говорится в видео Гранта. Съемку он ведет от первого лица. Мужчина также показывает, что странные лица он может видеть и в окружающих предметах: так, на ролике есть момент, где на снегу нарисована гримаса, которая постоянно появляется перед Кристофером.
Ролик поразил подписчиков (а их у блогера уже больше миллиона). Люди пишут в комментариях, что им жутко на это смотреть, видео вызывает у них шок, от него сразу же становится не по себе. «Я даже представить не могу, что ты так живешь каждый день», — комментирует один из подписчиков.
Справка
Шизофрения — это хроническое психическое расстройство, при котором развиваются фундаментальные нарушения восприятия, мышления и эмоциональных реакций. Больные бредят, видят галлюцинации, страдают от апатии, психозов, депрессий. До сих пор нет единого мнения по поводу причин возникновения и механизма развития этого заболевания.
Чтобы справляться с болезнью, Кристофер решил вести блог. Он постоянно выкладывает видеоответы — подписчики задают ему массу вопросов. Мужчина рассказывает, как он принял свой диагноз, что он постоянно видит вокруг, кого слышит, с какими трудностями сталкивается ежедневно, как он научился отличать воображаемое от реального. А еще Кристофер рисует: странные лица с жуткими глазами, которые окружают маленькую фигуру человечка. С помощью рисунков он показывает подписчикам, как чувствует себя и что к людям с психическими расстройствами надо относиться не только со страхом, но и с сочувствием.
Один из факторов, который может спровоцировать развитие различных психических заболеваний — это тяжелый острый стресс. Некоторые могут годами страдать от депрессии или посттравматического стрессового расстройства. И чем дольше вы тянете с визитом к врачу, чем труднее будет избавиться от проблемы. Психиатр Ольга Михалевская назвала 10 признаков, которые сигналят, что откладывать визит к специалисту уже точно нельзя.
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