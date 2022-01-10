Определить по симптомам, какой вирус вас поразил — респираторно-синциальный, грипп, рино- или аденовирус, «дельта» или «омикрон» — непростая задача.
Но все же есть некоторые отличия в проявлениях признаков ковида у заразившихся новым и крайне заразным штаммом «омикрон». Об этом говорится в отчетах ученых из США и Европы.
Данные о симптомах «омикрона» — США
Департамент здравоохранения штата Вашингтон
Симптомы «омикрона» чаще, чем при заражении «дельтой», — это температура, боль в горле и кашель, головные и мышечные боли. Одышка и тошнота при «омикроне» встречаются также часто, как при «дельте», а вот потеря обоняния, диарея и боль в животе — реже.
Данные о симптомах «омикрона» — Британия
Британская статистика основывается на данных проекта ZOE COVID Study. Он появился еще во время первых волн коронавируса и используется для наблюдения за симптомами COVID-19 и отслеживания распространения вирусной инфекции.
По последним данным
Топ-5 симптомов «омикрона»
Насморк
Головная боль
Усталость и слабость
Чихание
Боль и першение в горле
Данные о симптомах «омикрона» — Норвегия
В небольшом
Данные о симптомах «омикрона» — ЮАР
Согласно
- Резюмируя данные исследований, у привитых (вероятно, и у переболевших) после заражения «омикроном» будут такие симптомы, как заложенность носа, насморк, чихание, головная боль, першение или боли в горле, слабость, — делает
Специфичных симптомов, по которым можно опознать «омикрон» или отличить его от других вариантов, нет (впрочем, ни один из прошлых вариантов не давал специфичных симптомов).
Аналитик отмечает, что не стоит пытаться ставить диагноз COVID-19 по симптомам.
- Любую ОРВИ в ближайшие месяцы стоит рассматривать как потенциальный ковид — а учитывая, какое цунами нас скоро накроет, так, вероятно, и будет, — отмечает Александр Драган.
Как проявляется «омикрон» — реальные отзывы
О невероятной заразности «омикрона» известно уже достоверно. Вот лишь несколько примеров, как быстро передается вирус, которые публикуют в
«Родственники мужа в Италии встретились 1 и 2 января января на ужин двумя частями большой семьи, общее число — человек под 20. Все привиты тремя дозами. На следующий день заболели почти все - за исключением одного взрослого мужчины 50+ и двух детей 12-14 лет. У всех позитивный тест. Симптомы проявились буквально на следующий день. Течение — не то чтобы очень легкое (учитывая 3 дозы), 1-2 дня температура под 38, ломота мышц, кашель, усталость. Но все за неделю поправились в основном. Все в шоке от контагиозности вируса».
«У меня подруга в Италии заразилась от сына (9 лет, бессимптомный). У нее сильный кашель, без температуры, неприятное ощущение по всей коже, обоняние не пропало. У нее прошло 5 месяцев со 2-й дозы. У мужа 3 дозы, сразу не заразился. Прошло 10 дней — у ребенка отрицательный ПЦР, у нее остается положительный, у мужа тоже теперь положительный ПЦР».
Независимые аналитики прогнозируют в ближайшее время в России рост числа заразившихся коронавирусом — из-за проникновения в страну «омикрона».
По данным на 10 января, в России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 15 830 и сейчас составляет 10 666 679 человек. В Петербурге наблюдается рост заболевших — 1419 (накануне было 1323).
Алексей Куприянов
медицина, политика
кандидат биологических наук, независимый аналитикwww.facebook.com/alexei.kouprianov
- Уже пять дней подряд у нас растет число выявляемых в день случаев. Полная определенность наступит только через пару недель, но уже сейчас тревожно, потому что сегодня мы видим данные за позавчера (суббота), а до этого были данные «длинных выходных», школьных каникул. Послезавтра мы увидим данные за понедельник (сегодня) и они вряд ли будут ниже, —
Ранее он рассказал «Доктору Питеру», что вряд ли Россию будет ждать «особый путь» в ситуации с «омикроном».
- И Петербург, и Москва всегда первыми получают новые завозные варианты вируса из-за границы, — говорит Алексей Куприянов. — Я бы готовился к тому, что весной нас ждет большая волна. И думаю, все основные события будут развиваться еще до лета. Ситуация будет схожа с весенней волной «дельты», но деталей предсказать невозможно.
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