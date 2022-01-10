Определить по симптомам, какой вирус вас поразил — респираторно-синциальный, грипп, рино- или аденовирус, «дельта» или «омикрон» — непростая задача.

Но все же есть некоторые отличия в проявлениях признаков ковида у заразившихся новым и крайне заразным штаммом «омикрон». Об этом говорится в отчетах ученых из США и Европы.

Данные о симптомах «омикрона» — США

Департамент здравоохранения штата Вашингтон опубликовал данные о симптомах «омикрона» у 405 заболевших с подтвержденным секвенированием, и сравнил их с проявлениями «дельты» (16641 заразившихся). Речь идет о непривитых пациентах.

Симптомы «омикрона» чаще, чем при заражении «дельтой», — это температура, боль в горле и кашель, головные и мышечные боли. Одышка и тошнота при «омикроне» встречаются также часто, как при «дельте», а вот потеря обоняния, диарея и боль в животе — реже.