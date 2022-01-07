В Канаде в провинции Нью-Брансуик произошла вспышка загадочного неврологического заболевания, которое приводит к снижению когнитивных способностей. Недуг атакует молодых людей, пишет газета The Guardian .

Как стало известно журналистам, это не первые в истории случаи заражения. Медики уже два года пытаются понять причину возникновения этого заболевания. Известно, что начинают страдать именно молодые люди, у большинства из них раньше не было никаких серьезных и/или хронических болезней.