В Канаде в провинции Нью-Брансуик произошла вспышка загадочного неврологического заболевания, которое приводит к снижению когнитивных способностей. Недуг атакует молодых людей, пишет газета
Как стало известно журналистам, это не первые в истории случаи заражения. Медики уже два года пытаются понять причину возникновения этого заболевания. Известно, что начинают страдать именно молодые люди, у большинства из них раньше не было никаких серьезных и/или хронических болезней.
У заболевших начинает развиваться целый ряд тревожных симптомов: у них резко снижаются умственные способности, они теряют вес, жалуются на сильные мышечные боли. Также нарушается работа вестибулярного аппарата, некоторые страдают и от галлюцинаций. Ученые сравнивают заболевание с болезнью Кройцфельдта — Якоба, также известной как коровье бешенство — прионная болезнь со 100% летальностью.
Справка:
Болезнь Крейтцфельда — Якоба — редкое и смертельное дистрофическое заболевание коры и подкорковых центров головного и спинного мозга. Возникает под воздействием внешних и наследственных факторов. Заболевание приводит к развитию атрофии мозга и формированию губчатой энцефалопатии (коровьего бешенства), проявляется прогрессирующим снижением интеллекта, двигательной активности и другими многочисленными неврологическими симптомами.
У болезни выделяют три стадии, возможны осложнения, например: острые психозы, сердечная недостаточность, инфекционные заболевания, трофические осложнения.
Пока что известно о 48 заболевших. Тем не менее предполагается, что эта цифра может быть больше (около 150 зараженных). Кроме того, по данным медиков, в стране уже зафиксированы восемь случаев летального исхода среди пациентов с подозрением на данную болезнь.
Также зарегистрировано не менее девяти случаев, когда у людей, находившихся в тесном контакте с заболевшими, развивались похожие симптомы. Как у мужчин, так и у женщин начинались галлюцинации, появлялась бессонница, они резко теряли вес, жаловались на боли в руках и ногах.
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