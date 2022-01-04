По словам 82-летнего Лео Бокерия, академика РАН, президента НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, всего два часа ходьбы в неделю способны продлить жизнь на 6-8 лет. Пользу эту простого способа доказало масштабное американское исследование.
Лео Бокерия
Кардиохирургия
Врач сердечно-сосудистый хирург, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава РФ
- Я приведу такой пример, который очень поучительный. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами — уже физическая нагрузка, — сказал в
Еще одно доказательство
Международная группа исследователей во главе с профессором Ульфом Экелундом из Норвежской школы спортивных наук в Осло выяснили, что любая физическая активность связана с более низким риском ранней смерти. К такому выводу ученые пришли после изучения данных 8 крупных исследований, в которых в общей сложности участвовали более 36 тысяч человек старше 40 лет. Например, они считают, что могут сыграть роль всего 24 минуты в день быстрой ходьбы. В то же время сидение более 9,5 часов ежедневно, наоборот, заметно повышают риск смерти.
А чтобы дожить до 100 лет, по мнению академика Лео Бокерии, нельзя забывать о трех важных вещах:
Двигаться, потому что движение — это жизнь.
По-доброму смотреть на мир. «Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей», — уточнил врач.
Иметь цель в жизни, любимое занятие.
О плотном завтраке
Ранее Лео Бокерия говорил, что пословица «завтрак съешь один, а ужин отдай врагу» — навязанный миф. По его словам, после слишком плотного завтрака пищеварительная система начинает работать как доменная печь — в итоге человеку хочется полежать, поспать. Сам врач просыпается до 6 часов утра и почти всегда ест на завтрак свежий домашний творог, который готовит жена. При этом доктор любит плотно и вкусно поужинать, а до сна еще заняться физическими нагрузками.
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