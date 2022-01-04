Еще одно доказательство

Международная группа исследователей во главе с профессором Ульфом Экелундом из Норвежской школы спортивных наук в Осло выяснили, что любая физическая активность связана с более низким риском ранней смерти. К такому выводу ученые пришли после изучения данных 8 крупных исследований, в которых в общей сложности участвовали более 36 тысяч человек старше 40 лет. Например, они считают, что могут сыграть роль всего 24 минуты в день быстрой ходьбы. В то же время сидение более 9,5 часов ежедневно, наоборот, заметно повышают риск смерти.