Чтобы избежать последствий и проснуться утром бодрыми и свежими эксперт по сну дала несколько советов:

На Новый год принято ставить на стол тонну тяжелых блюд: салаты с майонезом, запеченное мясо, торты. Измените этой традиции, поужинайте чуть раньше, а праздник встречайте с легкими закусками.

Уберите из новогоднего рациона крепкие напитки — они хуже перерабатываются организмом. Если такой возможности нет, стоит их разбавлять, чтобы снизить концентрацию алкоголя. Для этого хорошо подойдет лед.

Рекомендуемая ВОЗ порция крепких напитков составляет 30 граммов, более легких — 150-300 граммов. Чтобы с утра не «умирать» в постели, мужчинам следует употреблять не более четырех, а женщинам — не более двух порций спиртного. А в перерывах между тостами пить воду без газа.

Не смешивайте разные виды алкоголя, есть вероятность, что «болеть» вы будете не только 1 января.