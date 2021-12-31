До боя курантов остается все меньше времени. Многие сейчас поздравляют родных и друзей и готовят праздничный стол. Елки наряжены, салаты нарезаны. У многих в планах и алкоголь: у кого-то бокал шампанского, у кого-то — напитки покрепче. К сожалению, традиция отмечать приход нового года алкоголем совсем не про здоровье.
- Перейдем от волшебства праздничной ночи к реальности, то есть, к 1 января, — говорит сомнолог Эльвира Тарасова. — Мало кто сознательно ограничивает себя в алкоголе в новогоднюю ночь, переживая о последствиях. В результате все день 1 января вы пытаетесь избавиться от тошноты и головной боли, или мечтаете хотя бы просто встать с кровати.
Чтобы избежать последствий и проснуться утром бодрыми и свежими эксперт по сну дала несколько советов:
На Новый год принято ставить на стол тонну тяжелых блюд: салаты с майонезом, запеченное мясо, торты. Измените этой традиции, поужинайте чуть раньше, а праздник встречайте с легкими закусками.
Уберите из новогоднего рациона крепкие напитки — они хуже перерабатываются организмом. Если такой возможности нет, стоит их разбавлять, чтобы снизить концентрацию алкоголя. Для этого хорошо подойдет лед.
Рекомендуемая ВОЗ порция крепких напитков составляет 30 граммов, более легких — 150-300 граммов. Чтобы с утра не «умирать» в постели, мужчинам следует употреблять не более четырех, а женщинам — не более двух порций спиртного. А в перерывах между тостами пить воду без газа.
Не смешивайте разные виды алкоголя, есть вероятность, что «болеть» вы будете не только 1 января.
Не запивайте алкоголь сладкими соками. Сахар и спирт конкурируют друг с другом и точно не уживутся в вашем организме.
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