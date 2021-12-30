Ртутные термометры могут полностью исчезнуть из продажи. Как
Что еще изменится с 1 января 2022 года?
Заниматься спортом станет выгоднее
С начала следующего года россияне смогут получать новый социальный налоговый вычет — «спортивный». Это значит, что можно будет вернуть часть денег, потраченных на занятия физкультурой и спортом — например, на покупку абонементов в спортзал или бассейн. Сделать это можно будет за счет уменьшения налогового платежа или возврата уже уплаченного в течение года налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Причем, оформлять его можно как за собственные занятия, так и занятия своих детей до 18 лет. Максимальная сумма годовых затрат, с которых будет получить вычет, составляет 120 тыс. рублей — итого максимум можно вернуть 15,6 тысяч рублей за год.
Вырастет оплата за больничный
С 1 января изменятся минимальные и максимальные пределы для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет. Напомним, они зависят от размера заработной платы и рассчитываются из заработка, полученного в двух предшествующих годах (в следующем году — за 2020 и 2021). Как сообщают в Фонде социального страхования, максимальные пределы изменятся в связи с увеличением предельной величины среднего дневного заработка для исчисления пособий.
К примеру, за стандартный больничный в случае двухнедельной простуды и стаже работы более 8 лет максимум можно будет получить 36 016,40 рублей — НДФЛ (13%), что на 1936,90 рублей больше, чем в 2021 году. Для сравнения: максимальный размер стандартного пособия по беременности и родам (140 дней) составит 360 164 рублей (в 2021 году было 340 795 рублей).
Напомним, с нового года медицинские организации будут выдавать только электронные листки нетрудоспособности, а выплаты по больничным (а также пособий в связи с материнством) ФСС будет перечислять всем работающим напрямую — на банковский счет или через «Почту России». Это так называемые прямые страховые выплаты, которые вводятся со следующего года.
Увеличится размер маткапитала
С 2022 года размер материнского капитала
Сейчас размер маткапитала составляет 483,8 тысяч рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей — на второго. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в следующем году с учетом инфляции он вырастет до 503 237 и 665 009 рублей соответственно.
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