Ртутные термометры могут полностью исчезнуть из продажи. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей аптечных сетей и дистрибуторов, сейчас аптеки распродают остатки. Связано это с Минаматской конвенцией о ртути, которую Россия вместе с 127 странами подписали еще в 2013–2014 годах. Согласно этому документу, с 2020-го запрещено производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции, включая термометры и приборы для измерения давления. Однако еще в прошлом году, по данным DSM Group, недорогие, но при этом отличающиеся точностью измерения ртутные термометры были самыми популярными в России. Но уже в 2021-м их продажи в российских аптеках упали вдвое — за 11 месяцев продали до 2,1 млн упаковок, при этом выручка, наоборот, вдвое увеличилась — аптеки получили почти 662 млн рублей.

Что еще изменится с 1 января 2022 года?

Заниматься спортом станет выгоднее

С начала следующего года россияне смогут получать новый социальный налоговый вычет — «спортивный». Это значит, что можно будет вернуть часть денег, потраченных на занятия физкультурой и спортом — например, на покупку абонементов в спортзал или бассейн. Сделать это можно будет за счет уменьшения налогового платежа или возврата уже уплаченного в течение года налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Причем, оформлять его можно как за собственные занятия, так и занятия своих детей до 18 лет. Максимальная сумма годовых затрат, с которых будет получить вычет, составляет 120 тыс. рублей — итого максимум можно вернуть 15,6 тысяч рублей за год.