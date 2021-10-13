Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Наш сын заболел. Может ли муж оформить больничный по уходу за нашим малышом?

- Такая возможность не предусмотрена порядком выдачи листка нетрудоспособности. Папа может взять оплачиваемый бюллетень только по уходу за другими детьми в семье, но не за тем, за которым осуществляет уход мама, находясь в отпуске в связи с материнством.

Ни я, ни мой муж не можем сейчас остаться с заболевшим ребенком. Может ли оформить больничный наша бабушка или наш 19-летний старший сын?

- Да, в этом случае на помощь родителям может прийти кто-то из родни. Это могут быть не только бабушка или дедушка, но и старший брат, и старшая сестра. Чтобы их больничный был оплачен, они должны официально работать по трудовому договору. При этом не обязательно, чтобы они жили с заболевшим малышом в одной квартире. Главное, чтобы они действительно сами за ним ухаживали — будь то лечение на дому или в стационаре. Можно даже оформить листок нетрудоспособности по очереди — сначала мама, потом отец, затем бабушка.

Оплатят ли больничный, если ребенок заболел во время моего отпуска?

- По 124-й статье Трудового кодекса, ежегодный оплачиваемый отпуск может продлеваться или переноситься на другое время только в случае болезни самого сотрудника. Там ничего не говорится про продление или перенос отпуска при заболевании ребенка или другого члена семьи. Бюллетень по уходу за членом семьи во время отпуска по законодательству не выдается.

Мы часто ходим с ребенком к врачам частных клиник. Мне там могут выдать больничный?

- Как правило, частные клиники могут выдавать больничные — для этого у них должна быть лицензия на проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Доктор такой клиники открывает больничный, который будет оплачен точно так же, как и выданный в обычной поликлинике.

У нас многодетная семья, один за другим заболели сразу 3 ребенка. Сколько больничных оформят маме?

- Теперь при уходе за одновременно болеющими детьми не зависимо от их числа не нужно получать несколько электронных больничных — достаточно одного. Это прописано в приказе Минздрава № 925н, который вступил в силу в конце 2020 года. Сведения о каждом ребенке просто впишут в цифровой бюллетень. Для бумажных больничных, если заболел один или два ребенка, оформляется один больничный, при заболевании третьего — надо получать два листка и передавать их работодателю.

А с начала 2022 года все листки нетрудоспособности будут оформляться только в электронной форме — бумажных не будет. Фонд соцстрааха переходит на беззаявительную форму работы, поэтому пособия будут выплачиваться «автоматически» — родителям не надо будет даже сообщать работодателю номер цифрового бюллетеня. Он будет приходить непосредственно в ФСС, а также направляться на работу родителя.