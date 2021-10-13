Алена Михеева
Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством петербургского отделения Фонда социального страхования
На какой срок выдают больничный по уходу за заболевшим ребенком?
- Сейчас нет ограничений по дням — 5 или 15 дней. На какой срок освободить от работы маму, которая ухаживает за ребенком, — на неделю или две решает врач. Чтобы продлить больничный более 15 дней, потребуется решение врачебной комиссии медицинской организации. Исключение по срокам предусмотрено только для детей старше 15 лет, если их заболевание не связано с онкологией, ВИЧ или не установлена инвалидность. При уходе за таким ребенком листок нетрудоспособности выдается исключительно при лечении в амбулаторных условиях, то есть на дому, и на срок не более 7 календарных дней по каждому случаю заболевания.
При этом есть предельные сроки оплаты больничных по уходу за заболевшими детьми, и они зависят от возраста ребенка и тяжести его заболевания:
если ребенок младше 7 лет, оплачивается до 60 календарных дней больничного в год (90 дней, если заболевание тяжелое и входит в специальный перечень);
если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю ухода за ребенком (на дому или в больнице), но всего не больше 45 дней в год;
если ребенок старше 15 лет, оплачивается не более 7 календарных дней по каждому случаю заболевания, но не более 30 дней в год;
в случае ухода за больным ребенком-инвалидом до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период лечения, но не более 120 календарных дней за год по всем случаям ухода;
при заболевании ребенка до 18 лет, связанном с онкологией или поствакцинальными осложнениями, бюллетень оплачивается за все время лечения как в стационаре, так и амбулаторно;
по уходу за больными детьми до 18 лет с ВИЧ, проходящими лечение в больнице, больничный также оплачивается без ограничения.
Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Наш сын заболел. Может ли муж оформить больничный по уходу за нашим малышом?
- Такая возможность не предусмотрена порядком выдачи листка нетрудоспособности. Папа может взять оплачиваемый бюллетень только по уходу за другими детьми в семье, но не за тем, за которым осуществляет уход мама, находясь в отпуске в связи с материнством.
Ни я, ни мой муж не можем сейчас остаться с заболевшим ребенком. Может ли оформить больничный наша бабушка или наш 19-летний старший сын?
- Да, в этом случае на помощь родителям может прийти кто-то из родни. Это могут быть не только бабушка или дедушка, но и старший брат, и старшая сестра. Чтобы их больничный был оплачен, они должны официально работать по трудовому договору. При этом не обязательно, чтобы они жили с заболевшим малышом в одной квартире. Главное, чтобы они действительно сами за ним ухаживали — будь то лечение на дому или в стационаре. Можно даже оформить листок нетрудоспособности по очереди — сначала мама, потом отец, затем бабушка.
Оплатят ли больничный, если ребенок заболел во время моего отпуска?
- По 124-й статье Трудового кодекса, ежегодный оплачиваемый отпуск может продлеваться или переноситься на другое время только в случае болезни самого сотрудника. Там ничего не говорится про продление или перенос отпуска при заболевании ребенка или другого члена семьи. Бюллетень по уходу за членом семьи во время отпуска по законодательству не выдается.
Мы часто ходим с ребенком к врачам частных клиник. Мне там могут выдать больничный?
- Как правило, частные клиники могут выдавать больничные — для этого у них должна быть лицензия на проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Доктор такой клиники открывает больничный, который будет оплачен точно так же, как и выданный в обычной поликлинике.
У нас многодетная семья, один за другим заболели сразу 3 ребенка. Сколько больничных оформят маме?
- Теперь при уходе за одновременно болеющими детьми не зависимо от их числа не нужно получать несколько электронных больничных — достаточно одного. Это прописано в приказе Минздрава № 925н, который вступил в силу в конце 2020 года. Сведения о каждом ребенке просто впишут в цифровой бюллетень. Для бумажных больничных, если заболел один или два ребенка, оформляется один больничный, при заболевании третьего — надо получать два листка и передавать их работодателю.
А с начала 2022 года все листки нетрудоспособности будут оформляться только в электронной форме — бумажных не будет. Фонд соцстрааха переходит на беззаявительную форму работы, поэтому пособия будут выплачиваться «автоматически» — родителям не надо будет даже сообщать работодателю номер цифрового бюллетеня. Он будет приходить непосредственно в ФСС, а также направляться на работу родителя.
Как рассчитать оплату по больничному
Размер пособия для каждого рассчитывается индивидуально — в зависимости от личного среднего заработка, стажа и режима лечения ребенка (стационарный или амбулаторный).
Напомним, что с 1 сентября 2021 года вступили в силу новые правила — размер больничных по уходу за детьми младше 8 лет больше не зависит от стажа родителя, как было раньше (№ 151-ФЗ от 26.05.2021 года). Теперь при уходе за таким ребенком — не зависимо лечится он дома или в больнице — оплачивается в 100-процентном размере среднего заработка того, кто открывает больничный. Между тем, он не может превышать предельного максимума выплат, установленного для всех работающих.
Итак, рассчитать размер больничного можно так:
Стационарное лечение или первые 10 дней амбулаторного лечения:
суммируем средний заработок за два года, предшествующих году заболевания (в 2021 году в расчет берут 2020 и 2019 года, в некоторых случаях возможно изменить расчетный период), делим сумму на 730 и получаем средний дневной заработок;
средний дневной заработок умножаем на процент в зависимости от стажа (при стаже менее 5 лет — 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, 8 лет и более — 100%). Напомним, исключение составляют случаи ухода за больным ребенком младше 8 лет, в которых умножение всегда проводится на 100 %.
умножаем полученное число на количество календарных дней, указанных в больничном листе (с учетом ограничений по дням выплаты по каждому случаю болезни и по календарному году).
Амбулаторное лечение начиная с 11-го дня болезни:
суммируем средний заработок за два года, предшествующих году заболевания (в 2021 году в расчет берут 2020 и 2019 года, в некоторых случаях возможно изменить расчетный период), делим сумму на 730 и получаем средний дневной заработок;
средний дневной заработок умножаем на 50 %. Исключение опять же уход за больным ребенком младше 8 лет, при котором всегда надо умножать на 100 %.
умножаем полученное число на количество календарных дней, указанных в больничном листе (с учетом ограничений по дням выплаты по каждому случаю болезни и по календарному году).
Если ваш дневной заработок выше среднего, это не значит, что вы сможете получить полностью всю сумму, как если бы работали. Есть ограничение — в 2021 году максимальная сумма за один день на бюллетене составляет 2 434,25 рублей. Итого, за месяц на больничном можно получить максимум 75 461,75 рублей. Установлен также минимум — при полной занятости пособие не может быть ниже установленного МРОТа. В 2021 году это 12 792 рублей за месяц, а с января 2022-го — 13 617 рублей.
Рассчитать размер пособия по временной нетрудоспособности можно также на сайте петербургского отделения Фонда соцстраха — на главной странице есть специальная кнопка «Рассчитать пособие».
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