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Чай из шиповника любят за мягкий, сладковатый с кислинкой вкус. Однако на этом достоинства этого напитка не заканчиваются, сообщает издание Magazin Novosti.

1. Богат антиоксидантами

Антиоксиданты — это вещества, которые способны огородить клетки от свободных радикалов. Это значит, что продукты с антиоксидантами могут стать отличной профилактикой многих хронических болезней и онкологических заболеваний.

В шиповнике есть много полифенолов, картоиноидов, витаминов С и Е. Все эти вещества — мощные природные антиоксиданты.

2. Полезен для иммунитета

Шиповник — абсолютный чемпион по содержанию витамина С среди других овощей и фруктов.

Этот витамин очень важен для нормальной работы иммунной системы: именно он стимулирует выработку лимфоцитов, главных защитников от инфекций. А еще витамин С помогает коже в войне с внешними патогенами.

Другие продукты, в которых много витамина С:

  • Яблоки;

  • Цитрусовые;

  • Картошка;

  • Капуста;

  • Перцы;

  • Томаты.

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3. Полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Благодаря своему составу чай из шиповника полезен для сердца. Все благодаря флавонидами, которые помогают в борьбе с главной угрозой для здоровья сердечно-сосудистой системы — высоким давлением. А еще эти вещества улучшают кровоток в сердце.

Флавониды также есть в следующих продуктах:

  • Помидоры;

  • Грейпфрут;

  • Облепиха;

  • Лук;

  • Темный шоколад.

4. Снимает воспаление и уменьшает боль

В чае из шиповника есть много соединений с противовоспалительными свойствами — например, полифенолов и галактолипидов. Последние, например, особенно хорошо помогают избавиться от боли в суставах.

Как чай пить не надо

Впрочем, для того, чтобы любой чай принес пользу, его нужно правильно пить. Во-первых, не стоит заменять этим напитком воду. Во-вторых, не нужно заваривать слишком крепкий чай или пить его слишком много. О других ошибках, которые мы совершаем, когда пьем чай, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Кстати

У других видов чая есть свои достоинства: ройбуш, например, понравится тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, а ромашковый сможет успокоить. О полезных свойствах других чаев можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова