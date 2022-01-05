Чай из шиповника любят за мягкий, сладковатый с кислинкой вкус. Однако на этом достоинства этого напитка не заканчиваются, сообщает издание
1. Богат антиоксидантами
Антиоксиданты — это вещества, которые способны огородить клетки от свободных радикалов. Это значит, что продукты с антиоксидантами могут стать отличной профилактикой многих хронических болезней и онкологических заболеваний.
В шиповнике есть много полифенолов, картоиноидов, витаминов С и Е. Все эти вещества — мощные природные антиоксиданты.
2. Полезен для иммунитета
Шиповник — абсолютный чемпион по содержанию витамина С среди других овощей и фруктов.
Этот витамин очень важен для нормальной работы иммунной системы: именно он стимулирует выработку лимфоцитов, главных защитников от инфекций. А еще витамин С помогает коже в войне с внешними патогенами.
Другие продукты, в которых много витамина С:
Яблоки;
Цитрусовые;
Картошка;
Капуста;
Перцы;
Томаты.
3. Полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
Благодаря своему составу чай из шиповника полезен для сердца. Все благодаря флавонидами, которые помогают в борьбе с главной угрозой для здоровья сердечно-сосудистой системы — высоким давлением. А еще эти вещества улучшают кровоток в сердце.
Флавониды также есть в следующих продуктах:
Помидоры;
Грейпфрут;
Облепиха;
Лук;
Темный шоколад.
4. Снимает воспаление и уменьшает боль
В чае из шиповника есть много соединений с противовоспалительными свойствами — например, полифенолов и галактолипидов. Последние, например, особенно хорошо помогают избавиться от боли в суставах.
Как чай пить не надо
Впрочем, для того, чтобы любой чай принес пользу, его нужно правильно пить. Во-первых, не стоит заменять этим напитком воду. Во-вторых, не нужно заваривать слишком крепкий чай или пить его слишком много. О других ошибках, которые мы совершаем, когда пьем чай, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати
У других видов чая есть свои достоинства: ройбуш, например, понравится тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, а ромашковый сможет успокоить. О полезных свойствах других чаев можно прочитать ЗДЕСЬ.
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