1. Богат антиоксидантами

Антиоксиданты — это вещества, которые способны огородить клетки от свободных радикалов. Это значит, что продукты с антиоксидантами могут стать отличной профилактикой многих хронических болезней и онкологических заболеваний.

В шиповнике есть много полифенолов, картоиноидов, витаминов С и Е. Все эти вещества — мощные природные антиоксиданты.

2. Полезен для иммунитета

Шиповник — абсолютный чемпион по содержанию витамина С среди других овощей и фруктов.

Этот витамин очень важен для нормальной работы иммунной системы: именно он стимулирует выработку лимфоцитов, главных защитников от инфекций. А еще витамин С помогает коже в войне с внешними патогенами.

Другие продукты, в которых много витамина С: