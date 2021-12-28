Коронавирус SARS-COV-2 способен оставаться в человеческом теле до 7,5 месяцев, заявили ученые из Национальных институтов здоровья США. Результаты их исследований опубликованы в издании
Специалисты узнали, что COVID нередко распространяется по всем тканям организма, вне пределов легких. Причем некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, сталкиваются с «длительным ковидом» — в этом случае вирус продолжает влиять на дыхательную и нервные системы, а также на сердце и сосуды.
Для того чтобы понять, насколько сильно вирус способен распространяться за пределы дыхательного аппарата, и как долго он остается в организме, ученые вскрыли тела 44 умерших инфицированных.
Оказалось, что коронавирус способен поражать самые разные органы человека даже в случае, если болезнь протекает в бессимптомной форме. Причем размножаться вирус начинает уже на начальных этапах заболевания.
«Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических локаций, включая участки мозга, по истечении 230 дней с появления первых симптомов», — говорится в исследовании.
Привычки, которые повышают риск заразиться коронавирусом:
Недостаток сна;
Постоянный стресс;
Курение;
Неправильное питание;
Нежелание регулярно мыть руки.
Кстати
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