Специалисты узнали, что COVID нередко распространяется по всем тканям организма, вне пределов легких. Причем некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, сталкиваются с «длительным ковидом» — в этом случае вирус продолжает влиять на дыхательную и нервные системы, а также на сердце и сосуды.

Для того чтобы понять, насколько сильно вирус способен распространяться за пределы дыхательного аппарата, и как долго он остается в организме, ученые вскрыли тела 44 умерших инфицированных.

Оказалось, что коронавирус способен поражать самые разные органы человека даже в случае, если болезнь протекает в бессимптомной форме. Причем размножаться вирус начинает уже на начальных этапах заболевания.

«Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических локаций, включая участки мозга, по истечении 230 дней с появления первых симптомов», — говорится в исследовании.