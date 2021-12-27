Первым в новом году, как и в 2021-м, для проведения косметического ремонта и дезинфекции закроется акушерское отделение колпинской больницы №33 — оно не будет работать две недели, начиная с 21 марта. Однако в предстоящие новогодние каникулы будет закрыт роддом №6 им. Снегирева — еще по прошлогоднему графику комздрава планировалось, что он закроется в конце декабря и до 10 января. В двух роддомах при больницах, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, указаны даты закрытия, но уточняется, что планы могут поменяться — все будет зависеть от эпидобстановки в городе.
Итак, когда роддома уходят на «проветривание»:
Родильный дом № 1 (специализированный): 6 мая — 19 мая;
Родильный дом № 6 им. Снегирева: 25 декабря 2022 года — 10 января 2023 года;
Родильный дом № 9: 14 ноября — 27 ноября;
Родильный дом №10: 23 сентября — 7 октября;
Родильный дом №13: 24 октября — 6 ноября;
Родильный дом №17: 22 августа — 20 сентября;
Городской перинатальный центр №1 (бывший роддом № 18): 20 апреля — 3 мая;
Акушерское отделение Городской больницы №33 (Колпино): 21 марта — 4 апреля;
Акушерское отделение Городской больницы святого праведного Иоанна Кронштадтского: 29 апреля — 13 мая;
Акушерское отделение Городской больницы №38 им. Семашко: 15 августа — 28 августа (период закрытия может быть изменен в зависимости от эпидобстановки);
Клиническая инфекционная больница им. Боткина (Миргородская ул., д. 3): 15 августа — 4 сентября;
Клиническая инфекционная больница им. Боткина (Пискаревский пр., д. 49): 21 июля — 10 августа (период закрытия может быть изменен в зависимости от эпидобстановки).
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