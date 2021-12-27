Первым в новом году, как и в 2021-м, для проведения косметического ремонта и дезинфекции закроется акушерское отделение колпинской больницы №33 — оно не будет работать две недели, начиная с 21 марта. Однако в предстоящие новогодние каникулы будет закрыт роддом №6 им. Снегирева — еще по прошлогоднему графику комздрава планировалось, что он закроется в конце декабря и до 10 января. В двух роддомах при больницах, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, указаны даты закрытия, но уточняется, что планы могут поменяться — все будет зависеть от эпидобстановки в городе.