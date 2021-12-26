Впереди новогодние праздники и традиционные угощения. Обилие жирной пищи и майонезных салатов могут привести к неприятным последствиям — например, к изжоге.
Диетолог Рози Миллен в беседе с изданием
Специалист рекомендует после новогодних угощений не ложиться спать, а пойти на прогулку. Если вы нередко страдаете от изжоги и хотите избежать неприятных последствий, постарайтесь не есть много за один прием пищи — лучше есть мало и часто, чем очень много за раз.
Также диетолог назвала домашнее средство, которое поможет справиться с изжогой.
- Попробуйте смешать пищевую соду с небольшим количеством воды для мгновенного облегчения — говорит эксперт.
Сама по себе изжога — симптом кислотного рефлекса, когда кислота из желудка перемещается в горло. Пищевая сода может кислоту нейтрализовать и убрать неприятные ощущения.
Миллен напоминает: спровоцировать изжогу могут спиртное и жирная пища. Если изжога появляется постоянно после каждого приема пищи — пора обратиться к терапевту.
Как еще помочь ЖКТ при переедании:
Выпейте травяной чай, например, на основе мяты или зеленый для улучшения перистальтики и снятия спазма.
Устройте разгрузочный день, например, кефирный.
Не забывайте про питьевой режим: стакан воды за полчаса до завтрака улучшает перистальтику кишечника и препятствует газообразованию.
Приведите в норму кислотно-щелочной баланс, для чего подойдут сухофрукты, морковь или яблоки.
И не забывайте регулярно укреплять мышцы брюшного пресса — это способствует улучшению перистальтики желудка и кишечника.
Кстати
Порой за изжогу можно принять другие болезни — куда более серьезные. О том, с какими недугами чаще всего путают изжогу, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Есть много известных в народе способов быстро избавиться от изжоги. Однако далеко не все из них действительно работают, а некоторые принесут только вред. Подробнее об этом — ЗДЕСЬ.
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