Специалист рекомендует после новогодних угощений не ложиться спать, а пойти на прогулку. Если вы нередко страдаете от изжоги и хотите избежать неприятных последствий, постарайтесь не есть много за один прием пищи — лучше есть мало и часто, чем очень много за раз.

Также диетолог назвала домашнее средство, которое поможет справиться с изжогой.

- Попробуйте смешать пищевую соду с небольшим количеством воды для мгновенного облегчения — говорит эксперт.

Сама по себе изжога — симптом кислотного рефлекса, когда кислота из желудка перемещается в горло. Пищевая сода может кислоту нейтрализовать и убрать неприятные ощущения.

Миллен напоминает: спровоцировать изжогу могут спиртное и жирная пища. Если изжога появляется постоянно после каждого приема пищи — пора обратиться к терапевту.