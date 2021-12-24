Болезнь Альцгеймера — одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний, от которого с каждым годом страдает все больше людей по всему миру. Почему человек теряет контроль над своим разумом, перестает осознавать происходящее, разговаривать, узнавать близких? Ответа нет, лекарство от этого заболевания только предстоит найти. Ученые до сих пор научились только замедлять его темпы, но не избавляться раз и навсегда.

Некоторые факторы могут «помочь» болезни развиться. Как выяснили южнокорейские ученые, один из них — это метаболический синдром. Об открытии исследователей пишет британское издание Express.