Болезнь Альцгеймера — одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний, от которого с каждым годом страдает все больше людей по всему миру. Почему человек теряет контроль над своим разумом, перестает осознавать происходящее, разговаривать, узнавать близких? Ответа нет, лекарство от этого заболевания только предстоит найти. Ученые до сих пор научились только замедлять его темпы, но не избавляться раз и навсегда.
Некоторые факторы могут «помочь» болезни развиться. Как выяснили южнокорейские ученые, один из них — это метаболический синдром. Об открытии исследователей
Наша справка
Метаболический синдром (МС) — это комплекс патологий, которые увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта.
К ним относятся:
гипертония (повышенное кровяное давление);
ожирение (в том числе и висцеральное);
аномальный уровень холестерина (снижение уровня липопротеидов высокой плотности и/или повышение уровня триглицеридов).
Врачи прозвали этот комплекс болезней «смертельным квартетом».
«Метаболический синдром связан с болезнью Альцгеймера, но не с сосудистой деменцией. Так, у пациентов с метаболическим синдромом вероятность развития болезни Альцгеймера в 11,48 раз выше, чем у пациентов без нее», — говорится в исследовании.
Для своего исследования команда проанализировала данные более чем 84 144 человек в возрасте 60 лет и старше. Анонимную информацию для анализа ученым предоставила Корейская национальная служба медицинского страхования.
«Диабет, высокое артериальное давление и ожирение могут повредить ваши кровеносные сосуды, они увеличивают риск инфаркта и инсульта. Однако их сочетание еще опаснее, так как может привести к болезни Альцгеймера», — пояснили эксперты.
Исследователи добавили, что не первыми обнаружили связь метаболического синдрома и заболеваний мозга. Эксперты надеются, что многолетние исследования в ближайшем будущем помогут найти разгадку этого заболевания.
Возраст считается главным риском самого распространенного вида деменции. «Точкой отсчета» называют 65 лет. Однако ранние признаки болезни Альцгеймера могут проявиться задолго до явных симптомов — они часто остаются незамеченными.
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