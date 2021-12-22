Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, что некоторые части токсина, который вырабатывает бактерия сибирской язвы, могут подавлять активность нейронов мозга, ответственных за передачу сигналов о боли. Результаты исследования опубликовали в научном журнале
Токсины сибирской язвой состоят из нескольких молекул. Эти белки по отдельности не опасны для живых существ, однако в сочетании друг с другом они могут представлять смертельную угрозу.
Американские ученые хотели узнать, какое влияние токсины оказывают на нейроны головного мозга человека. Во время исследования удалось выяснить, что нейроны, ответственные за передачу боли, имеют рецепторы, способные связываться с этими токсинами.
На практике это выглядит так. Есть два вида токсина сибирской язвы — токсин отека и смертельный токсин. Оба имеют в основе ключевой белок РА (защитный антиген). Этот белок помогает переносить в клетку или один токсин, или другой.
Ученые установили, что токсин отека вместе с защитным антигеном могут подавлять процесс передачи сигнала о боли от нейронов. Этот тезис проверили на лабораторных грызунах: оказалось, что комплекс эффективно блокирует неприятные ощущения.
- В будущем можно будет думать о различных видах белков для доставки лекарств внутри организма напрямую, — говорят авторы исследования.
Наша справка
Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание. Возникает из-за бактерии Вacillus anthracis, которая отличается живучестью: ей ни страшны ни морозы, ни жара. Благодаря этому болезнь может ждать своего часа годами. В организм человека бактерия попадает при контакте с зараженными домашними животными, через воздух вместе со спорами и при поедании зараженного мяса.
В зависимости от того, каким путем бактерия попала к человеку, развивается одна из форм недуга:
Кожная
Легочная
Кишечная
Септическая
Зараженный сибирской язвой человек страдает от сильной интоксикации, головной боли, рвоты, высокой температуры и язв. При кожной форме болезни пациента в большинстве случаев удается спасти, другие же чаще всего приводят к летальному исходу. К счастью, случаи заражения сибирской язвой сейчас единичны. В России в последний раз ее зафиксировали 24 октября 2020 года в Дагестане.
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