Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, что некоторые части токсина, который вырабатывает бактерия сибирской язвы, могут подавлять активность нейронов мозга, ответственных за передачу сигналов о боли. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Nature Neuroscience.

Токсины сибирской язвой состоят из нескольких молекул. Эти белки по отдельности не опасны для живых существ, однако в сочетании друг с другом они могут представлять смертельную угрозу.

Американские ученые хотели узнать, какое влияние токсины оказывают на нейроны головного мозга человека. Во время исследования удалось выяснить, что нейроны, ответственные за передачу боли, имеют рецепторы, способные связываться с этими токсинами.