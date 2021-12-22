Фото №1 - Ученые из Тулузы выяснили, что морщины на лбу могут предупреждать о риске ранней смерти
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Люди с глубокими морщинками на лбу имеют более высокий риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли французские ученые из университета Тулузы. 20-летнее исследование показало: морщинистый лоб может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ученые проанализировали данные добровольцев — 3200 здоровых человек от 32 до 62 лет. Каждый их них получил баллы в зависимости от количества морщин на лбу. 0 баллов поставили тем, чей лоб оказался абсолютно гладким, 3 балла присудили обладателям многочисленных глубоких морщин.

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Наблюдения показали, что участники эксперимента, получившие один балл (одна глубокая морщина), имели больше рисков умереть от болезней сердца и сосудов, чем люди с нулевой оценкой. А у тех, кто получил по два и три балла (две-три глубоких морщины), риск возрастал почти в 10 раз.

Пока ученые еще не смогли установить, как именно связаны морщины на лбу и болезни сердца. Есть предположение, что заломы могут появляться из-за накопления бляшек в маленьких сосудах на лбу.

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Как отмечает ведущий автор исследования Иоланда Эскироль, куда более надежные признаки проблем с сердцем (например, высокий уровень холестерина или повышенное артериальное давление) не всегда можно увидеть в зеркале.

Между тем, морщины на лице — яркий визуальный признак, который может побудить человека пройти обследование.

Что же делать тем, у кого на лбу много морщин? Увы, никакой волшебной таблетки для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний не существует. Врачи советуют соблюдать правила здорового образа жизни: побольше заниматься спортом и правильно питаться.

Другие признаки угрозы преждевременной смерти:

  • Проблемы с движением;

  • Неспособность выполнять бытовые задачи и дела по дому;

  • Проблемы с вставанием со стула;

  • Снижение скорости ходьбы.

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Кстати

Ученые университета Гетеборга установили, что на риск преждевременной смерти может также указать рост — это касается женщин, которые «стаптываются» с годами.

Основываясь на подобных исследованиях, канадские эксперты создали «калькулятор смерти», который может оценить предположительную продолжительность жизни пожилых людей.

Дарья Балясникова