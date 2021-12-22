Люди с глубокими морщинками на лбу имеют более высокий риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли французские ученые из университета Тулузы. 20-летнее исследование показало: морщинистый лоб может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ученые проанализировали данные добровольцев — 3200 здоровых человек от 32 до 62 лет. Каждый их них получил баллы в зависимости от количества морщин на лбу. 0 баллов поставили тем, чей лоб оказался абсолютно гладким, 3 балла присудили обладателям многочисленных глубоких морщин.