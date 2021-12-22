Люди с глубокими морщинками на лбу имеют более высокий риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли французские ученые из университета Тулузы. 20-летнее
Ученые проанализировали данные добровольцев — 3200 здоровых человек от 32 до 62 лет. Каждый их них получил баллы в зависимости от количества морщин на лбу. 0 баллов поставили тем, чей лоб оказался абсолютно гладким, 3 балла присудили обладателям многочисленных глубоких морщин.
Наблюдения показали, что участники эксперимента, получившие один балл (одна глубокая морщина), имели больше рисков умереть от болезней сердца и сосудов, чем люди с нулевой оценкой. А у тех, кто получил по два и три балла (две-три глубоких морщины), риск возрастал почти в 10 раз.
Пока ученые еще не смогли установить, как именно связаны морщины на лбу и болезни сердца. Есть предположение, что заломы могут появляться из-за накопления бляшек в маленьких сосудах на лбу.
Как отмечает ведущий автор исследования Иоланда Эскироль, куда более надежные признаки проблем с сердцем (например, высокий уровень холестерина или повышенное артериальное давление) не всегда можно увидеть в зеркале.
Между тем, морщины на лице — яркий визуальный признак, который может побудить человека пройти обследование.
Что же делать тем, у кого на лбу много морщин? Увы, никакой волшебной таблетки для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний не существует. Врачи советуют соблюдать правила здорового образа жизни: побольше заниматься спортом и правильно питаться.
Другие признаки угрозы преждевременной смерти:
Проблемы с движением;
Неспособность выполнять бытовые задачи и дела по дому;
Проблемы с вставанием со стула;
Снижение скорости ходьбы.
Кстати
Ученые университета Гетеборга установили, что на риск преждевременной смерти может также указать рост — это касается женщин, которые «стаптываются» с годами.
Основываясь на подобных исследованиях, канадские эксперты создали «калькулятор смерти», который может оценить предположительную продолжительность жизни пожилых людей.
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