«По весенним исследованиям получалось, что у 10 процентов переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А еще у 25 процентов они уходят через три–четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами», — рассказал эксперт «Вечерней Москве» .

На количество и качество антител влияют 4 фактора:

возраст от 55 лет; наличие хронических заболеваний; особенности врожденного иммунитета; прием некоторых лекарств.

С первыми двумя пунктами все довольно понятно. Если говорить про третий, то нужно знать, что в человеческом организме есть врожденный иммунитет и иммунитет приобретенный. Дефект во врожденном может не проявляться до контакта с инфекцией, говорит Крючков.

Также на антитела оказывают влияние и прием препаратов-иммуносупрессоров. Такие лекарства длительно применяются для лечения аутоиммунных заболеваний ревматологического плана или онкологии.

Не нужно постоянно проверять свой уровень антител, говорит иммунолог. Но если вы находитесь в группе риска, то сдать анализ все же не помешает.