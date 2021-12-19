У некоторых людей после перенесенного коронавируса довольно высокий титр антител, который сможет защитить от инфекции в течение нескольких месяцев. У кого-то антител гораздо меньше, что часто вызывает беспокойство. Сейчас, из-за обилия новых штаммов ВОЗ рекомендует не ориентироваться на эти показатели: вакцинироваться нужно всем каждые полгода, говорят эксперты.
Но бывает и так, что даже высокий титр антител вдруг начал стремительно падать. По словам иммунолога Николая Крючкова, у некоторых людей уже сразу после болезни формируется мало антител.
«По весенним исследованиям получалось, что у 10 процентов переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А еще у 25 процентов они уходят через три–четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами», — рассказал эксперт
На количество и качество антител влияют 4 фактора:
возраст от 55 лет;
наличие хронических заболеваний;
особенности врожденного иммунитета;
прием некоторых лекарств.
С первыми двумя пунктами все довольно понятно. Если говорить про третий, то нужно знать, что в человеческом организме есть врожденный иммунитет и иммунитет приобретенный. Дефект во врожденном может не проявляться до контакта с инфекцией, говорит Крючков.
Также на антитела оказывают влияние и прием препаратов-иммуносупрессоров. Такие лекарства длительно применяются для лечения аутоиммунных заболеваний ревматологического плана или онкологии.
Не нужно постоянно проверять свой уровень антител, говорит иммунолог. Но если вы находитесь в группе риска, то сдать анализ все же не помешает.
Неприемлемый показатель — ниже 300 BAU/мл, однако в условиях распространения «омикрон»-штамма более надежная защита начинается с уровня примерно 500 BAU/мл.
Справка:
BAU — международные условные единицы, от англ. «binding antibody units» — «единицы связывающих антител». То есть таких, которые предположительно наиболее эффективны для защиты от коронавируса.
Многие до сих пор уверены, что стоит ориентироваться только на количество антител, чтобы понять, стоит или нет делать прививку. Но это не совсем правильное утверждение, считает биолог Ирина Якутенко. Эксперт объяснила, почему бесполезно измерять антитела после ковида.
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