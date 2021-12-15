- Во-первых, надо, чтобы обе линии коронавируса были представлены в популяции одинаково широко — не обязательно 50/50, но примерно на уровне десятков процентов каждый. Во-вторых, для двойного заражения надо вести «активный» образ жизни — то есть человек сначала должен пообщаться с зараженным одним штаммом, потом в течение очень короткого периода встретиться с инфицированным другим штаммом. Каким должен быть этот период, точных данных, конечно, нет. Я предполагаю, что «окно» для заражения должно составлять не недели, а буквально дни.

В-третьих, оба заражения должны реализоваться — вирусная нагрузка будет достаточной для того, чтобы заражение переросло в инфекцию. Ведь известно, даже если формально контакт произошел, совсем не обязательно, что одна или две линии вируса вызовут реальную инфекцию. Небольшую вирусную нагрузку иммунная система может просто «заблокировать». Иначе говоря, «подхватить» второй штамм, уже заразившись одним, можно, но сложно, — резюмировал иммунолог.

Что касается возможного утяжеления болезни при двойном заражении, по мнению специалиста, скорее всего, такого не случится.