Есть реальный риск получить «двойную инфекцию» — заразиться сразу омикрон-штаммом коронавируса и дельта-штаммом. Об этом предупредил специалист по вакцинам фармкомпании Moderna Пол Бертон, выступая в комитете по науке и технологиям Палаты общин Великобритании. Как
«Люди могут заражаться обоими вариантами вирусами. (…) Это дает возможность двум вирусам иметь общие гены и обмениваться ими», — считает Пол Бертон.
По мнению эксперта, «омикрон» представляет реальную угрозу. И хотя пока не ясно, сможет ли его слияние с «дельтой» усугубить инфекцию, но однозначно сможет создать потенциальные возможности для дальнейшего развития каждого варианта.
По словам иммунолога Николая Крючкова, двойное заражение действительно возможно, причем практически для любого человека. Однако это крайне маловероятно. Специалист назвал условия, когда это может произойти.
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Во-первых, надо, чтобы обе линии коронавируса были представлены в популяции одинаково широко — не обязательно 50/50, но примерно на уровне десятков процентов каждый. Во-вторых, для двойного заражения надо вести «активный» образ жизни — то есть человек сначала должен пообщаться с зараженным одним штаммом, потом в течение очень короткого периода встретиться с инфицированным другим штаммом. Каким должен быть этот период, точных данных, конечно, нет. Я предполагаю, что «окно» для заражения должно составлять не недели, а буквально дни.
В-третьих, оба заражения должны реализоваться — вирусная нагрузка будет достаточной для того, чтобы заражение переросло в инфекцию. Ведь известно, даже если формально контакт произошел, совсем не обязательно, что одна или две линии вируса вызовут реальную инфекцию. Небольшую вирусную нагрузку иммунная система может просто «заблокировать». Иначе говоря, «подхватить» второй штамм, уже заразившись одним, можно, но сложно, — резюмировал иммунолог.
Что касается возможного утяжеления болезни при двойном заражении, по мнению специалиста, скорее всего, такого не случится.
- Теоретически нет никаких оснований считать, что одновременное заражение «омикроном» и «дельтой» будет утяжелять течение инфекции. По сути, это один и тот же возбудитель, с похожими свойствами и механизмами действия. Если взять, к примеру, случаи коинфекции гриппа и других респираторных вирусов (риновируса, аденовируса и так далее), которые были ранее описаны во многих работах, там другая история — инфекция на самом деле протекает тяжелее. Потому что это два разных вируса, которые воздействуют каждый по-своему и усиливают стресс для организма, — объясняет Николай Крючков.
Новое исследование
Омикрон-штамм в 70 раз быстрее размножается в бронхах, чем «дельта». Этот факт может объяснять, почему он может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты. Такой вывод сделали ученые медицинского факультета LKS Гонконгского университета по результатам проведенного исследования, сообщает
В то же время, ранее сообщалось, что «омикрон» быстрее опускается в легкие и вызывает пневмонию.
Будет хуже? Это не точно
Возникновение «гибрида» двух линий коронавируса — обмена генами — не исключено, считает эксперт. Но риск того, что он будет представлять опасность, невелик. Как уточнил Николай Крючков, мутации коронавируса и условно называемый гибрид — разные вещи. Специалист «на пальцах» объяснил, в чем разница.
- Мутации происходят, когда при репликации (копировании) вируса возникают ошибки. Это естественный процесс: условно РНК прародителя и РНК потомка не стопроцентно идентичны. Они всегда содержат некоторые ошибки. Мутации происходят постоянно, но реально значимых крайне мало. В основном они либо ни на что не влияют, либо, наоборот, ухудшают свойства вируса. Условно называемый «гибрид» возникает из-за того, что в клетку параллельно входят две линии вируса и начинают там размножаться. По сути, получается комбинация «кусков» разных штаммов. Эта комбинация сможет передаться другому человеку в том случае, если будет обладать эволюционным преимуществом уже над «омикроном». Но сложно представить, что «гибрид» дельты и омикрона будет сильнее омикрон-штамма, — рассуждает эксперт.
По словам иммунолога, процесс вытеснения «дельты» идет очень быстро — за считанные недели. Так, эксперт привел пример Великобритании, где уже на прошедших выходных официально заявляли о доле «омикрона» в 22% от всех новых случаев заражения в стране, и о около 40% — в Лондоне.
- В Дании, к примеру, можно говорить, что «омикрон» уже занял 100% от всех новых случаев инфицирования. Думаю, в Москве и Петербурге к началу следующего года тоже практически все заражения будут связаны с «омикроном». По крайней мере, нет причин думать, что у нас будет как-то иначе, чем это происходит в Европе. Есть шанс, что новогодние праздники смогут чуть затормозить эффект — многое зависит от противоэпидемических мер, которые будут действовать, — добавляет специалист.
По официальным данным, на сегодня в России подтверждено 16 случаев заражения омикрон-штаммом.
Комментарии1