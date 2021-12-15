Австралийские ученые разрабатывают новую вакцину на базе БЦЖ. Предполагается, что препарат будет давать абсолютную, 100% защиту от коронавируса. Прививку уже успешно испытали на мышах.

Однако специалисты пока относятся к этой новости скептически: есть несколько нюансов.