Австралийские ученые разрабатывают новую вакцину на базе БЦЖ. Предполагается, что препарат будет давать абсолютную, 100% защиту от коронавируса. Прививку уже успешно испытали на мышах.
Однако специалисты пока относятся к этой новости скептически: есть несколько нюансов.
Разговоры о неожиданных свойствах вакцины БЦЖ ходят с самого начала пандемии коронавируса. Есть мнение, что препарат может «тренировать» иммунитет, и поэтому в странах, где эту прививку ставят в обязательном порядке, мол, болеют COVID меньше. Впрочем, тут нужно отметить, что не все ученые с этой теорией согласны.
Формулу вакцины ученые усилили с помощью солей некоторых металлов — квасцов. Получился препарат, которому дали название BCG: CoVac. Испытать его решили на животных.
Для тестирования использовали лабораторных трансгенных мышей с человеческим рецептором ACE2. Через три недели после первой и единственной дозы препарата животным ввели коронавирус.
Ни одна мышь в итоге не заразилась: в их организмах не нашли и следа возбудителя коронавируса. Титр антител у животных был даже выше, чем у переболевших людей.
При этом в контрольной группе животных все мыши через 6 дней после введения вируса погибли.
Также исследователи провели и другие эксперименты, делая животным уколы разными составами. Выяснилось, что обычный препарат БЦЖ не так сильно повышает уровень антител к коронавирусу. Наибольший же уровень защиты давала вакцинация мышей BCG: CoVac, указано в научной работе.
Помимо так называемого «стерилизующего», абсолютного иммунитета, такая вакцина, говорят ученые, будет иметь еще несколько преимуществ. Во-первых, прививка сможет защитить и от коронавируса, и от туберкулеза. Во-вторых, препарат в теории будет недорогим и простым в производстве, что особенно важно для его широкого распространения.
Критика
Однако не все врачи разделяют надежды австралийских ученых.
Как рассказал «
Кроме того, подобный препарат нельзя будет ставить тем, кто уже был ранее привит с помощью БЦЖ.
Наконец, нельзя забывать о том, что иммунная система мышей отличается от человеческой, так что до клинических исследований на людях рано говорить об эффективности вакцины.
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