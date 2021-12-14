Чтобы понять, какая температура тела относится к «низкой», нужно знать, какой показатель считают «нормальным». Но на это вопрос не так просто ответить: в этом случае мы встречаемся с характерным для медицины расплывчатым понятием «нормы». Принятая в нашей стране «абсолютная норма» температуры тела в 36,6 °С, как можно догадаться, вовсе не аксиома для всех и каждого. К слову, за рубежом более распространено значение 36,8 °С.

«Доктор Питер» попытался разобраться в том, где граница нормы и патологии, и всегда ли опасна гипотермия с нашим экспертом — врачом-терапевтом Euromed Clinic Романом Раевским.