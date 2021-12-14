Чтобы понять, какая температура тела относится к «низкой», нужно знать, какой показатель считают «нормальным». Но на это вопрос не так просто ответить: в этом случае мы встречаемся с характерным для медицины расплывчатым понятием «нормы». Принятая в нашей стране «абсолютная норма» температуры тела в 36,6 °С, как можно догадаться, вовсе не аксиома для всех и каждого. К слову, за рубежом более распространено значение 36,8 °С.
«Доктор Питер» попытался разобраться в том, где граница нормы и патологии, и всегда ли опасна гипотермия с нашим экспертом — врачом-терапевтом Euromed Clinic Романом Раевским.
Роман Раевский
Терапия
Врач-терапевт, дежурный врач клиники
Где граница нормы?
Диапазон нормальной температуры тела, по данным разных источников, колеблется в пределах от 35,0 до 37,5 °С при измерении классическим способом (ртутным термометром в подмышечной впадине). Но необходимо отметить, что существуют разные подходы как к измерению, так и оценке температуры тела.
Молодые мамы прекрасно знают про альтернативные способы измерения температуры тела и различные виды термометров.
Температуру можно измерить во рту, ухе, прямой кишке или дистанционно с помощью современных бесконтактных термометров. И получить при этом абсолютно разные значения.
Самое «холодное» из перечисленных мест — подмышечная впадина. По данным последнего крупного исследования средние значения для каждой из локализаций составили:
37,04°C (прямая кишка);
36,64°C (ухо);
36,57°C (рот);
35,97°C (подмышечная впадина).
Это объясняется понятием теплового «ядра» тела, где держится относительно постоянная температура в 36,5-37,5°C. Чем дальше мы удаляемся от него, тем сильнее разнятся получаемые значения.
Важно также помнить, что существуют физиологические причины расхождений в показателях температуры тела:
возраст,
количество подкожной жировой клетчатки и мышечная масса,
физическая активность,
температура и влажность окружающей среды,
время суток,
объем и состав потребляемой пищи,
фаза цикла у женщин,
беременность,
даже эмоциональное состояние.
Определение «нормальной» температуры тела крайне индивидуально и нередко требует врачебной интерпретации, — подчеркивает Роман Раевский.
Низкая температура — это опасно?
Чем опасна высокая температура, и так все знают — для многих это сигнал начинать паниковать. А если температура пониженная?
- Что касается низкой температуры тела (той самой патологической или гипотермии), здесь четко определено значение, при котором, как принято считать, механизмы компенсации истощаются и потенциально могут развиться негативные последствия.
Это значение составляет 35,0°C и ниже. Но нужно понимать, что это значение касается исключительно температуры «ядра», которую наиболее достоверно можно оценить только путем измерения последней в прямой кишке.
Сама по себе низкая температура тела — скорее симптом другого заболевания, нежели самостоятельная патология, если мы не говорим непосредственно о переохлаждении. Без термометра догадаться о снижении температуры довольно сложно. Сопутствующие симптомы неспецифичны и могут маскировать, или наоборот, повторять симптомы других заболеваний.
Патологических (вызванных болезнями) причин снижения температуры тела существует великое множество, но, как правило, низкая температура — далеко не единственный и не самым яркий симптом. Среди этих причин:
недостаточность питания, кахексия;
эндокринные нарушения;
травмы;
ожоги;
длительная иммобилизация;
неврологические заболевания;
низкий уровень сахара (гипогликемия);
депрессия.
В случае переохлаждения, в зависимости от степени, могут определяться различные нарушения практически по всем системам органов. Это:
стойкие онемения конечностей;
нарушения поведения;
амнезия;
галлюцинации и парадоксальное раздевание на холоде;
угнетение сознания вплоть до комы.
Ко всему прочему пациенты могут отмечать одышку, затруднение дыхания, сердцебиение, перебои в работе сердца, учащенное мочеиспускание, судороги и, говоря простым языком, тряску.
При своевременном обращении за медицинской помощью (при появлении указанных выше симптомов), практически все изменения обратимы, за исключением глубоких обморожений, при которых может потребоваться хирургическое вмешательство.
У кого гипотермия наиболее вероятна?
В группе риска находятся:
новорожденные дети;
пожилые люди;
лица с эндокринными заболеваниями;
люди, подолгу работающие или занимающиеся спортом на открытом воздухе;
мужчины или женщины, злоупотребляющие алкоголем.
Как избежать гипотермии
При обнаружении низкой температуры тела в отсутствии каких-либо других симптомов, попробуйте измерить ее любым другим способом, например во рту. Проверяйте измерения не реже 2 раз в день (утром и вечером, не забудьте записать!) и, если в течение нескольких последовательных измерений сохраняются низкие значения, обратитесь к врачу.
В зимнее время не забывайте правильно одеваться. Очень важно, чтобы ваша одежда была, прежде всего, непродуваемой. Используйте современное термобелье. Не «злоупотребляйте» тяжелыми свитерами, особенно если любите заниматься спортом на открытом воздухе или просто много двигаетесь.
В случае переохлаждения не употребляйте алкоголь, не пытайтесь согреться у открытого огня, не пользуйтесь электрическими одеялами и обогревателями. Поскорее постарайтесь попасть в теплое помещение, накройтесь пледом и выпейте теплый напиток (без алкоголя) в приятной компании, — советует врач.
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