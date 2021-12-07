- Мнение о том, что «омикрон» может стать «природной вакциной» от коронавируса активно муссируется некоторыми СМИ, базируясь на неосторожных словах отдельных специалистов.

При этом на самом-то деле сами специалисты достаточно аккуратно высказывались что это скорее предположение, и даже надежда на начало конца пандемии.

В основе же этого высказывания лежат первоначальные данные о том, что хотя новый штамм, судя по всему, более заразный, чем «дельта», и по этой причине он, вероятно, уже стал доминирующим в отдельных странах южной Африки, проникнув не менее чем в 50 стран, включая Россию, но при этом не вызывает тяжелого течения заболевания.

Более того, ВОЗ тоже высказывалась на этот счет — подтвержденных случаев смертельных исходов после заражения новым штаммом пока не зарегистрировано.