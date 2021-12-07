Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов высказался по поводу гипотезы касаемо нового штамма коронавируса «омикрон»: мол, тот может стать своего рода вакциной от ковида, которая защитит переболевшего сразу от всех штаммов.
Специалист объяснил, откуда берутся такие предположения и можно ли действительно полагаться на такую «природную вакцину».
О чем идет речь
Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков
Камиль Хафизов
Эпидемиология
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
- Мнение о том, что «омикрон» может стать «природной вакциной» от коронавируса активно муссируется некоторыми СМИ, базируясь на неосторожных словах отдельных специалистов.
При этом на самом-то деле сами специалисты достаточно аккуратно высказывались что это скорее предположение, и даже надежда на начало конца пандемии.
В основе же этого высказывания лежат первоначальные данные о том, что хотя новый штамм, судя по всему, более заразный, чем «дельта», и по этой причине он, вероятно, уже стал доминирующим в отдельных странах южной Африки, проникнув не менее чем в 50 стран, включая Россию, но при этом не вызывает тяжелого течения заболевания.
Более того, ВОЗ тоже высказывалась на этот счет — подтвержденных случаев смертельных исходов после заражения новым штаммом пока не зарегистрировано.
Однако стоит отметить, что средняя продолжительность жизни в Южной Африке — 49 лет, а медиана вообще 26 лет. То есть у них население просто намного моложе, чем в той же Европе. А мы достоверно знаем, что молодые и дети обычно переносят коронавирусную инфекцию существенно легче вне зависимости от штамма.
Кроме того, в ЮАР многие уже переболели ранее коронавирусной инфекцией, и потому организм часто уже знаком с патогеном, что тоже может приводить к гораздо более мягкому течению заболевания.
Думаю, что реальную картину мы поймем очень скоро, тем более, что омикрон теперь есть в большинстве стран, в которых преобладает более возрастное население. А заодно поймем, насколько хорошо защищают вакцины.
Тем не менее, я бы не полагался на такую «природную вакцину», так как последствия совершенно непонятны, в отличие от тех препаратов, которые прошли этапы испытаний, показав низкий процент побочных эффектов.
Кстати
Новый штамм уже успел добраться и до России. Его зафиксировали у двоих человек, вернувшихся из ЮАР. В то же время глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге предсказал, что уже к концу этой недели каждый десятый житель Европы будет инфицирован коронавирусом — заболеваемость и не думает снижаться, несмотря на сравнительно высокие темпы вакцинации.
О симптомах, которые могут свидетельствовать о заражении новым штаммом, читай ЗДЕСЬ.
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