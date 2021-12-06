Плазма переболевших в самом начале пандемии коронавируса считалась чуть ли не панацеей от тяжелого течения болезни. В России считалось, да и считается до сих пор, что переливание, сделанное в самом начале заболевания помогает довольно быстро справиться с вирусом. Однако, как показали исследования, толка в подобной терапии нет. ВОЗ не рекомендует пациентам с COVID-19 переливать антиковидную плазму.

- Имеющиеся данные показывают, что она не улучшает выживаемость и не уменьшает потребность в искусственной вентиляции легких , а ее применение является дорогостоящим и трудоемким, — говорится в сообщении ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения настоятельно не рекомендует использовать этот метод. Разве что в случае исследований.

- Наши рекомендации основаны на данных 16 исследований с участием 16 236 пациентов с нетяжелой, тяжелой и критической инфекцией COVID-19, — информируют врачи.