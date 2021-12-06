Плазма переболевших в самом начале пандемии коронавируса считалась чуть ли не панацеей от тяжелого течения болезни. В России считалось, да и считается до сих пор, что переливание, сделанное в самом начале заболевания помогает довольно быстро справиться с вирусом. Однако, как показали исследования, толка в подобной терапии нет. ВОЗ не рекомендует пациентам с COVID-19 переливать антиковидную плазму.
- Имеющиеся данные показывают, что она не улучшает выживаемость и не уменьшает потребность в искусственной вентиляции легких, а ее применение является дорогостоящим и трудоемким, — говорится в сообщении ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения настоятельно не рекомендует использовать этот метод. Разве что в случае исследований.
- Наши рекомендации основаны на данных 16 исследований с участием 16 236 пациентов с нетяжелой, тяжелой и критической инфекцией COVID-19, — информируют врачи.
В ВОЗ группа экспертов рассмотрела все доказательства, оценила вред и реальную пользу метода. Для людей с нетяжелым течением медикаментозное лечение не оправдано в связи с низким риском смерти.
- Антиковидную плазму не следует регулярно использовать ни у каких пациентов, независимо от того, насколько серьезно они больны, однако у пациентов в критическом состоянии есть неопределенность, поэтому возможны продолжения клинических исследований, — размышляют представители ВОЗ.
Помимо сомнительной пользы, плазма переболевших требует и достаточно больших затрат при тестировании потенциальных доноров, сборе, хранении и введении. Это достаточно сложный процесс, который не оправдывает усилий.
- Почти все хорошо информированные пациенты предпочли бы и вовсе не получать плазму переболевших, — ставит точку в вопросе этого метода терапии Всемирная организация здравоохранения.
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