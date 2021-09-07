Первые попытки использовать плазму переболевших для лечения COVID-19 были предприняты еще в Ухани. Результаты были обнадеживающими. В начале 2020 года антиковидную плазму впервые использовали в России — но уже тогда выяснилось , что плазма не оказывает влияния на исход у тяжелых пациентов на ИВЛ, но улучшает более чем в 2 раза показатели госпитальной смертности у среднетяжелых и тяжелых пациентов без ИВЛ. С той поры Минздрав позволил использовать антиковидную плазму.

Городская больница № 40 в Сестрорецке стала первой в Петербурге, где стали использовать антиковидную плазму для лечения тяжелых пациентов. И поначалу казалось, что метод имеет большие перспективы. В комздраве рассказывали, что плазма показывает неплохие результаты в лечении ковида — у пациентов уменьшается лихорадка и интоксикация. Врачи видели эффект на 2-3 сутки.

Кроме того, в ПСПбГМУ им. Павлова в начале 2021 года начали разрабатывать протокол заготовки плазмы крови от доноров, прошедших вакцинацию от коронавируса. По словам руководителя службы крови медвуза Дмитрия Певцова, на такую плазму врачи возлагают большие надежды.

- Есть определенные данные, что такая плазма содержит даже большее количество антител, чем плазма переболевших, в том числе вируснейтрализующих, — заявил тогда Певцов.

Сейчас на Городской станции переливания крови берут антиковидную плазму не только у тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией, но и у прошедших полный курс вакцинации. То есть использование антиковидной плазмы для лечения больных идет полным ходом. По информации Смольного, антиковидную плазму применяют в комплексном лечении тяжелых пациентов в Боткинской, Мариинской и Александровской больницах, стационарах больниц Святителя Луки и Святого Георгия, №40, №20 и №2.