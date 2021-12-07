«Шрамы украшают мужчин» — спорное утверждение. Только их владельцы могут рассказать, как непросто жить с таким «декором» на теле, а тем более — на лице. И если здоровью шрамы не вредят, то такой эстетический дефект может серьезно повлиять и на характер, и на психическое здоровье человека.

Справедливости ради, профессионалы считают, что и шрамы после хирургической операции, и результаты обычного бытового повреждения или воспаления правильнее называть рубцами.