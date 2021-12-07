«Шрамы украшают мужчин» — спорное утверждение. Только их владельцы могут рассказать, как непросто жить с таким «декором» на теле, а тем более — на лице. И если здоровью шрамы не вредят, то такой эстетический дефект может серьезно повлиять и на характер, и на психическое здоровье человека.
Справедливости ради, профессионалы считают, что и шрамы после хирургической операции, и результаты обычного бытового повреждения или воспаления правильнее называть рубцами.
- Рубцы (шрамы) бывают нескольких видов: атрофические (впалые, возникают после угревой болезни), нормотрофические (малозаметные, появляются вследствие несерьезных травм кожи), гипертрофические (после операций), — поясняет хирург Александр Вдовин. — Еще бывают так называемые келоидные рубцы — самый болезненный и сложный для лечения вид рубцов, так как их появление приводит к разрастанию соединительной ткани.
Склонность к появлению келоидных рубцов является наследственным фактором, отягощенным гормональными проблемами.
Сергей Орлов
хирургия
врач-пластический хирург
- Рубец — это массивная коллагено-эластическая масса, заполняющая дефект кожного покрова, — поясняет врач-хирург Сергей Орлов. — Пропорциональная составляющая этих структур в рубце и будет его в дальнейшем характеризовать.
Существует 4 стадии формирования рубца
1 стадия (1-10 сутки) — период грануляции раны. В эту стадию происходит наполнение дефекта ткани всеми необходимыми микроэлементами организма, для формирования плотной рубцовой ткани, происходит прорастание краев раны микрососудами.
2 стадия (11-30 сутки) — период формирование коллагеновых и эластических волокон. В это период ткань пока еще не зрелого рубца активно наполняется коллагеновыми и эластическими волокнами, отмечается выраженная гиперемия (краснота) рубца, ввиду большого количества микрососудов в ткани.
3 стадия (1-4 месяца) — период продолжения роста волокнистых структур в рубце и их структурирование по ходу натяжения ткани, снижение количества других клеток грануляционной ткани и значительное уменьшение микрососудов в рубце. Клинически рубец значительно «бледнеет».
4 стадия (4-12 месяцев) — период дальнейшей структуризации рубца, практически полное исчезновение мелких кровеносных сосудов. Рубец становится менее выраженным, цвет становится практически идентичным с окружающей тканью.
— Правильный результат формирования рубца — это нормотрофический рубец (когда шрам не возвышается над уровнем кожи, цвет идентичен окружающей ткани). Но случается и гипертрофия рубца, — говорит Сергей Орлов. — Гипертофический рубец — при котором ткань возвышается над уровнем кожи, а цвет схож с окружающей тканью. При келоидном рубце выражена гипертрофия, цвет красный либо бордовый. При этом рубец плотный, иногда болезненный.
Если через 4-6 месяцев отмечается тенденция к гипертрофии рубца, нужно начинать принимать меры.
Для того, чтобы шрам после травмы или операции был незаметен, применяют различные мази и гели.
- Смысл их применения возникает только с 4 месяца, когда все необходимые механизмы формирования рубца уже выполнены, — поясняет Сергей Орлов. — И результат напрямую зависит от успешности 1-2 стадии формирования рубца.
Как убрать шрамы
Консервативная терапия — поверхностная или внутриочаговая
Введение глюкокортикостероидов в толщу рубца (дипроспан или кеналог).
Применение препаратов на основе гиалуронидазы под воздействием ультразвука.
— Такие методы достаточно эффективны, в зависимости от вида рубца и стадии рубцевания, — поясняет хирург Сергей Орлов.
Физиотерапевтическая терапия
Электрофорез или ультрафонофорез препаратов, обладающих фибринолитическим действием (лидаза, коллагеназа и т.д.)
Лазерная абразия (применяется при гипертрофии и атрофии, когда имеется дефект кожи, глубиной до 1 мм).
Лучевая терапия
- Это успешная методика, — добавляет врач. — Причем, сроки начала терапии не важны, важна доза и вид излучения (подбирается индивидуально и в зависимости от вида рубца в условиях радиологического отделения).
Ботулинотерапия
Введение нейротоксина с целью расслабления мышц вокруг раны, тем самым предотвращение растяжения краев раны.
Химический пилинг — активно применяется при атрофических и гиперпигментированных рубцах, постакне.
- При наличии атрофических рубцов, когда имеется втяжение более 1 мм, достаточно успешно применяется контурная пластика, либо липофилинг, — добавляет эксперт. — В первом случае под рубец вводится препарат на основе гиалуроновой кислоты, во втором случае — собственный жир.
Хирургические методы коррекции рубцов
Криохирургия (метод местного лечения холодом) — применяется при гипертрофии и келоидных рубцах.
- Это очень хорошая методика, однако, характеризуется достаточно тяжелым и требовательным послеоперационным периодом, — добавляет врач-хирург.
Дермабразия — один из видов механического пилинга кожи лица.
- Это методика, которая нацелена на механическое удаление гипертрофии, она также характеризуется не менее требовательным послеоперационным периодом, — поясняет Сергей Орлов.
В случае неэффективности консервативного лечения рубцов необходимо прибегать к хирургии. Рубец иссекается и формируется послеоперационный разрез, с учетом всех эстетических тенденций.
- В целом рубцы можно отнести к категории сложных косметических проблем, так как от них практически невозможно избавиться при помощи каких-то домашних способов, не всегда помогают и специальные кремы и мази, — подчеркивает пластический хирург Александр Вдовин. — Причем даже не все профессиональные процедуры полностью справляются с этим эстетическим дефектом.
Лидирующее положение среди косметологических методов, которые помогают избавиться от рубцов, занимают лазерные шлифовки кожи.
Владимир Карманчиков
косметология
врач косметолог-дерматовенеролог, трихолог, лазеротерапевт клиники Dr. Эстетик
- С проблемой рубцов так или иначе сталкивается каждый человек хотя бы раз в жизни, — отмечает врач-косметолог Владимир Карманчиков. — Последствия после угревой сыпи, растяжки после беременности или резкого похудения, шрамы после ожогов и операций, рубчики после активных занятий спортом — причин может быть множество. Золотым стандартом в коррекции рубцов на данный момент являются лазерные шлифовки. Воздействие лазером происходит на строго заданную глубину, никак не затрагивая соседние ткани и, тем более, внутренние органы. Это универсальный и эффективный способ удаления практически всех типов рубцов, кроме келоидных. В случае с последними любое воздействие на них с помощью аппаратных методик будет провоцировать их к новому росту.
Как работают лазерные шлифовки
Большинство лазерных шлифовок рубцов проводится на абляционных лазерах — СО2 (так называемая «горячая» шлифовка) и эрбие («холодный» лазер). Принцип работы данных лазеров состоит в том, что они «выпаривают» воду из эпидермиса, далее происходит стягивание зоны коррекции, что приводит к видимому уменьшению рубца.
У этой процедуры есть строгая сезонность: ее рекомендуется проводить только в осенне-зимний период, так как во время повышенной солнечной активности существует высокий риск возникновения гиперпигментации на месте воздействия.
Противопоказания к лазерным шлифовкам
онкология,
заболевания крови,
беременность и лактация,
острые инфекционные заболевания.
На обязательной консультации перед процедурой врач обязан собрать анамнез и убедиться в отсутствии противопоказаний.
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