Причинами инсульта врачи чаще всего называют влияние «долгосрочных» факторов — таких как гипертония, сахарный диабет, ожирение, пьянство и курение. Но что может стать «последней каплей» или «спусковым крючком», которые спровоцируют сосудистую катастрофу?

Ученые Ирландского национального университета в Голуэе провели исследование и изучили «острые» факторы, которые можно назвать триггерами инсульта.

- Профилактика инсульта является приоритетом для врачей, и хоть успехи очевидны, по-прежнему трудно предсказать, когда именно может случиться инсульт, — заявил один из авторов исследования профессор Эндрю Смит.