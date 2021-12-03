Причинами инсульта врачи чаще всего называют влияние «долгосрочных» факторов — таких как гипертония, сахарный диабет, ожирение, пьянство и курение. Но что может стать «последней каплей» или «спусковым крючком», которые спровоцируют сосудистую катастрофу?
Ученые Ирландского национального университета в Голуэе провели исследование и изучили «острые» факторы, которые можно назвать триггерами инсульта.
- Профилактика инсульта является приоритетом для врачей, и хоть успехи очевидны, по-прежнему трудно предсказать, когда именно может случиться инсульт, — заявил один из авторов исследования профессор Эндрю Смит.
В исследовании было проанализировано 13 462 случая острого инсульта, которые случились у пациентов из 32 стран мира, включая Ирландию. Его результаты были
В исследовании анализировались закономерности, которые наблюдались у пациентов, перенесших ишемический инсульт — это наиболее распространенный тип инсульта, который возникает, когда сгусток крови блокирует или сужает артерию, ведущую к мозгу, и нарушает мозговое кровообращения. Также среди участников исследования были и пациенты, которые перенесли геморрагический инсульт (внутримозговое кровоизлияние), который встречается несколько реже.
В течение первых 72 часов после инсульта участники исследования (сами или при поддержке своих близких) заполнили анкету, в которой отмечали, были ли они сильно разгневаны или крайне расстроены, а также занимались ли они тяжелым физическим трудом в течение часа до инсульта.
Исследователи проанализировали результаты, учитывая возраст, хронические заболевания и наличие факторов риска у участников исследования.
- Наше исследование показало, что сильный гнев или бурная вспышка негативной эмоции на 30% увеличивают риск инсульта в течение часа после того, как их испытали пациенты, — заявляют авторы исследования. — Также на возникновение инсульта влияет и тяжелая физическая нагрузка. Она увеличивает риск сосудистой катастрофы на 60%. Но тяжелые физические нагрузки были связаны только с геморрагическим инсультом.
Шансы перенести инсульт после эмоционального триггера были выше у пациентов без предшествующей депрессии и с более низким образовательным статусом, а также у женщин и тех пациентов, кто имеет высокий индекс массы тела.
- Лучшие способы предотвратить инсульт — это вести здоровый образ жизни, лечить гипертонию и бросить курить, — заявляет профессор-нейрохирург Ирландского национального университета в Голуэе Мартин О'Доннелл, — Но наше исследование также показывает, что увеличивают риск инсульта вспышка гнева или негативной эмоции, а также физнагрузка. Мы хотели бы подчеркнуть, что речь идет о коротком эпизоде тяжелой физической нагрузки (передвинуть шкаф, поднять тяжелый диван, толкнуть машину) отличается от регулярной физической активности — последняя, наоборот, снижает риск инсульта.
Ученые отмечают, что людям из группы риска стоит не только внимательно следить за своим физическим здоровьем, но и поддерживать психическое благополучие.
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