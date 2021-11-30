Можно ли предотвратить развитие рака, если ввести в рацион «правильные» продукты? Эксперимент доказал, что это возможно.
- Не секрет, что каждый день в нашем организме образуются раковые клетки, — поясняет врач Анна Кореневич. — И если наша иммунная система в полном порядке, то она их успешно уничтожает. Чтобы «механизм» работал без сбоев, надо не забывать о правильном питании, достаточной двигательной активности и работе над эмоциями и внутренними конфликтами. Именно эти проблемы запускают сбой в иммунной системе.
Почему возникают онкологические заболевания? В какой-то момент иммунная система ослабла, выпустила ситуацию из-под своего контроля и опухоль пошла в рост.
Кардиолог
- Доктор Корниш провел эксперимент с мужчинами в возрасте от 40 до 60 лет, у которых был диагностирован рак простаты. Их разделили на две группы, и год наблюдали за степенью прогрессирования опухоли по уровню ПСА (белок, продуцируемый тканью предстательной железы), — рассказала Анна Кореневич. — Одной группе предложили жить, соблюдая лишь предписания врачей, а другой — активно заниматься своим здоровьем. Их перевели на противораковую диету, обязали проходить не менее 10 тысяч шагов в течение 6-7 дней в неделю. Также эту группу обучали йоге, технике правильного дыхания, методам саморегуляции, релаксации. Результаты оказались показательными — в первой группе некоторым пациентам понадобилась операция, в целом их состояние ухудшилось на 6%. А во второй группе рак не прогрессировал, а регрессировал — и только за счет того, что пациенты обратили внимание на свое тело, питание, физическую активность, эмоциональный фон.
Уровень хронического стресса, который мы накапливаем с годами, если его не утилизировать грамотно, негативно сказывается на иммунной системе.
Противораковая диета — что надо есть
брокколи,
цветная и кочанная капуста,
помидоры,
шампиньоны,
чеснок и лук,
все виды зелени,
специи — куркума и перец. Это сочетание хорошо влияет на онкологические процессы.
преимущество надо отдавать косточковым фруктам — слива, персик, абрикос,
много ягод — ежевика, малина, черника, смородина, клубника,
горький шоколад 70%,
омега-3 — это морская рыба,
конопляное и льняное масло.
- Если у вас уже есть диагноз «рак», лечение, которое назначают врачи, должно быть обязательно, — обращает внимание Анна Кореневич. — Но нужно также обратить внимание на питание, исключить те продукты, которые являются «подкормкой» рака — фастфуд, консервированные продукты, копчености, и, несмотря ни на что, надо ходить, двигаться. Тогда вы «включаете» свою иммунную систему естественным путем и она занимается тем, что своими силами подавляет опухоль. Так что, если вам поставили такой диагноз, задача — собраться, не нервничать, и начать помогать своей иммунной системе разбираться с опухолью.
Все надо делать в комплексе и результат будет хорошим.
Первые возможные признаки онкологии
Опасный симптом — изменение формы частей тела и разрастание тканей.
Постоянная усталость, апатия, отсутствие интереса к жизни, отказ от общения, работы.
Резкая потеря веса.
Проблемы с кожей — изменения, краснота, зуд и т.д.
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