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Можно ли предотвратить развитие рака, если ввести в рацион «правильные» продукты? Эксперимент доказал, что это возможно.

Анна Кореневич

медицина

врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

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- Не секрет, что каждый день в нашем организме образуются раковые клетки, — поясняет врач Анна Кореневич. — И если наша иммунная система в полном порядке, то она их успешно уничтожает. Чтобы «механизм» работал без сбоев, надо не забывать о правильном питании, достаточной двигательной активности и работе над эмоциями и внутренними конфликтами. Именно эти проблемы запускают сбой в иммунной системе.

Почему возникают онкологические заболевания? В какой-то момент иммунная система ослабла, выпустила ситуацию из-под своего контроля и опухоль пошла в рост.

Кардиолог рассказала об эксперименте, который доказал, как можно остановить рост опухоли.

- Доктор Корниш провел эксперимент с мужчинами в возрасте от 40 до 60 лет, у которых был диагностирован рак простаты. Их разделили на две группы, и год наблюдали за степенью прогрессирования опухоли по уровню ПСА (белок, продуцируемый тканью предстательной железы), — рассказала Анна Кореневич. — Одной группе предложили жить, соблюдая лишь предписания врачей, а другой — активно заниматься своим здоровьем. Их перевели на противораковую диету, обязали проходить не менее 10 тысяч шагов в течение 6-7 дней в неделю. Также эту группу обучали йоге, технике правильного дыхания, методам саморегуляции, релаксации. Результаты оказались показательными — в первой группе некоторым пациентам понадобилась операция, в целом их состояние ухудшилось на 6%. А во второй группе рак не прогрессировал, а регрессировал — и только за счет того, что пациенты обратили внимание на свое тело, питание, физическую активность, эмоциональный фон.

Уровень хронического стресса, который мы накапливаем с годами, если его не утилизировать грамотно, негативно сказывается на иммунной системе.

Противораковая диета — что надо есть

  • брокколи,

  • цветная и кочанная капуста,

  • помидоры,

  • шампиньоны,

  • чеснок и лук,

  • все виды зелени,

  • специи — куркума и перец. Это сочетание хорошо влияет на онкологические процессы.

  • преимущество надо отдавать косточковым фруктам — слива, персик, абрикос,

  • много ягод — ежевика, малина, черника, смородина, клубника,

  • горький шоколад 70%,

  • омега-3 — это морская рыба,

  • конопляное и льняное масло.

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- Если у вас уже есть диагноз «рак», лечение, которое назначают врачи, должно быть обязательно, — обращает внимание Анна Кореневич. — Но нужно также обратить внимание на питание, исключить те продукты, которые являются «подкормкой» рака — фастфуд, консервированные продукты, копчености, и, несмотря ни на что, надо ходить, двигаться. Тогда вы «включаете» свою иммунную систему естественным путем и она занимается тем, что своими силами подавляет опухоль. Так что, если вам поставили такой диагноз, задача — собраться, не нервничать, и начать помогать своей иммунной системе разбираться с опухолью.

Все надо делать в комплексе и результат будет хорошим.

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