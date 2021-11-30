- Не секрет, что каждый день в нашем организме образуются раковые клетки, — поясняет врач Анна Кореневич. — И если наша иммунная система в полном порядке, то она их успешно уничтожает. Чтобы «механизм» работал без сбоев, надо не забывать о правильном питании, достаточной двигательной активности и работе над эмоциями и внутренними конфликтами. Именно эти проблемы запускают сбой в иммунной системе.

Почему возникают онкологические заболевания? В какой-то момент иммунная система ослабла, выпустила ситуацию из-под своего контроля и опухоль пошла в рост.