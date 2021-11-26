Коронавирусная инфекция редко проходит бесследно. Бывают случаи, что постковид протекает гораздо дольше и тяжелее самой болезни. От него могут страдать как взрослые, так и дети — даже совсем молодые в четвертую волну стали тяжело переносить как и сам ковид, так и последствия от него.

Почему опасен варикоз

Одно из самых опасных осложнений после новой инфекции — это тромбоз. Некоторые факторы могут спровоцировать отрыв тромба и один из них — это варикоз, говорит хирург-флеболог Градской больницы имени Н. И. Пирогова Армен Авакян.

«Если у человека варикозные вены и он переболел коронавирусом, есть высокий риск развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов, такое мы встречаем регулярно. Человек может прожить сто лет с варикозным расширением вен, и никакие тромбофлебиты и тромбозы не образуются», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Однако после ковида варикоз становится так называемой «миной замедленного действия». Человек уже выздоровел, но риск все равно остается, так как у заболевшего сгущается кровь. И он довольно высок. В любой момент вена может затромбироваться.