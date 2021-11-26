Коронавирусная инфекция редко проходит бесследно. Бывают случаи, что постковид протекает гораздо дольше и тяжелее самой болезни. От него могут страдать как взрослые, так и дети — даже совсем молодые в четвертую волну стали тяжело переносить как и сам ковид, так и последствия от него.
Почему опасен варикоз
Одно из самых опасных осложнений после новой инфекции — это тромбоз. Некоторые факторы могут спровоцировать отрыв тромба и один из них — это варикоз, говорит хирург-флеболог Градской больницы имени Н. И. Пирогова Армен Авакян.
«Если у человека варикозные вены и он переболел коронавирусом, есть высокий риск развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов, такое мы встречаем регулярно. Человек может прожить сто лет с варикозным расширением вен, и никакие тромбофлебиты и тромбозы не образуются», — рассказал он в интервью радио
Однако после ковида варикоз становится так называемой «миной замедленного действия». Человек уже выздоровел, но риск все равно остается, так как у заболевшего сгущается кровь. И он довольно высок. В любой момент вена может затромбироваться.
Отрыв тромба заканчивается летальным исходом. Поэтому так важно начать лечение варикоза, как только вы заподозрили болезнь.
«Тромбофлебит может быть восходящим, он может начаться на голени, на бедре, пойти выше, в паховую область, и через подкожную вену попасть в глубокую вену. Из подкожной вены тромб может „улететь“ в глубокую бедренную вену. Таким образом образуется тромбоэмболия легочной артерии. Тромб обрывается и попадает в сердце, в легочную артерию, и это смертельно», — пояснил врач.
Про профилактику болезни
Чтобы предотвратить варикоз, необходимо носить специальный компрессионный трикотаж. Особенно это касается тех, кто на работе много сидит или стоит, ведет малоподвижный образ жизни. А после перенесенной коронавирусной инфекции пациентам с варикозом нужно принимать антикоагулянты — разжижающие кровь препараты. Их должен назначать лечащих врач, напомнил Армен Авакян. Такая терапия может длиться от двух недель до месяца, препараты могут выглядеть как таблетки или же как инъекции.
У людей с варикозом могут быть не только опасные последствия. Само заболевания тоже может протекать тяжело, рассказывал «Доктору Питеру» доктор медицинских наук Антон Ершов. Существует «классический набор заболеваний, которые утяжеляют течение коронавирусной инфекции». Кто еще в группе риска и какие хронические заболевания могут «отяготить» ковид, можно прочитать здесь.
Многие после ковида боятся последствий, особенно страшен тромбоз, ведь даже через несколько месяцев у переболевших сохраняется опасность развития тромбоза. Как понять, грозит ли вам тромбоз, и как он может проявляться? Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич.
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