Если бы не внимательность врачей, мужчина мог бы распрощаться с жизнью. В его вене обнаружили гигантский тромб, который мог оторваться в любую минуту. Пациент обратился за помощью к врачу-урологу в Петербурге. Жаловался на проблемы с оттоком мочи. Но при осмотре доктор заметил, что вены у мужчины довольно сильно выступают, варикоз был очевиден. Пришлось настоять на консультации флеболога. На обследовании выяснилось, что у больного в ноге образовался огромный тромб, который необходимо удалять немедленно.
- Его часть не фиксировалась к стенке вены и могла оторваться, — рассказал порталу «Доктор Питер» врач-флеболог Михаил Дука. — Такой тромб может прервать жизнь моментально.
Когда сгусток достали из ноги, оказалось, что в диаметре он достигает полутора сантиметров, а в длину — около пятнадцати сантиметров. Операция прошла успешно. Никаких последствий и осложнений нет.
Михаил Леонидович Дука
врач-флеболог Клиники Пирогова
К счастью, такие тяжелые осложнения варикоза встречаются сейчас редко, но тем не менее риск тромбоза всегда есть. Я обычно говорю, что тромб в поверхностных венах не опасен, угроза появляется, когда он переходит в глубокую вену. Однако ситуация с нашим пациентом — как раз то исключение, когда огромный тромб образовался в поверхностной вене и серьезно угрожал здоровью. Мы успели провести вмешательство и тромб не успел оторваться.
Как не пропустить тромбоз
- Появилась отечность в ноге или руке.
- Ощущаете судороги ног.
- Беспокоят внезапные боли в ноге.
- Изменился цвет кожи и температура кожи.
Если у вас есть что-то из перечисленных симптомов, обратитесь за консультацией к флебологу.
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