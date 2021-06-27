Если бы не внимательность врачей, мужчина мог бы распрощаться с жизнью. В его вене обнаружили гигантский тромб, который мог оторваться в любую минуту. Пациент обратился за помощью к врачу-урологу в Петербурге. Жаловался на проблемы с оттоком мочи. Но при осмотре доктор заметил, что вены у мужчины довольно сильно выступают, варикоз был очевиден. Пришлось настоять на консультации флеболога. На обследовании выяснилось, что у больного в ноге образовался огромный тромб, который необходимо удалять немедленно.

- Его часть не фиксировалась к стенке вены и могла оторваться, — рассказал порталу «Доктор Питер» врач-флеболог Михаил Дука. — Такой тромб может прервать жизнь моментально.

Когда сгусток достали из ноги, оказалось, что в диаметре он достигает полутора сантиметров, а в длину — около пятнадцати сантиметров. Операция прошла успешно. Никаких последствий и осложнений нет.