Эксперты Роскачества
Про перо и пух
Наполнители для пуховых одеял изготавливаются из оперения разных птиц. Чаще всего изделия наполняют пером и/или пухом гусей или утки. Летом под пуховым одеялом не жарко, зимой не холодно. Однако стоит учитывать, что гусиный пух более долговечный и теплый: срок его службы — 20 лет, утиного — 5 лет.
Интересный факт: натурального лебяжьего пуха в промышленности не существует. Таким термином сейчас называют синтетический утеплитель.
Отличить гусиный пух от утиного может только специалист. Вы можете заподозрить подмену лишь по весу изделия: одеяло из утиного пуха будет чуть тяжелее, чем из гусиного. Однако соотношение пуха и пера в изделии тоже играет свою роль, поэтому без экспертизы ничего нельзя утверждать.
В исследовании эксперты обнаружили, что в одеялах марок «Легкие сны», Belpol, Ecotex, Lucky Dreams, Medsleep, Natures и Togas вместо обещанного гусиного пуха или пера наполнитель был комбинирован с дешевым утиным.
Производители Ascona и «Фабрика РУНО» полностью заменили заявленный гусиный пух в составе утиным.
Эксперты также обнаружили, что у 14 торговых марок вместо заявленного пуха и пера в одеялах есть перовые волокна, ломаные и поврежденные перья (сверх разрешенных 9%), большое количество ворса (сверх разрешенных 5%), крупное перо, перо сухопутной птицы и прочий мелкий мусор.
Этикетка оказалась правдивой только у одеял марок Dargez, IKEA и Primavelle.
Токсичность
Эксперты также обнаружили в некоторых одеялах опасные химические вещества. Значение индекса токсичности, определяемого в водной среде, должно быть в пределах от 70% до 120% включительно.
По итогам испытаний токсичность выше нормы оказалась у одеял AlViTek — 166%, IKEA — 151% и Askona — 135%.
«Если человек проводит под таким одеялом всю ночь, то он потеет во сне, поэтому токсичные вещества через влагу могут перейти на кожу. Отсюда дерматиты, раздражение и прочие кожные реакции. Конечно, невозможно сказать без экспертизы, токсично ли ваше одеяло или нет, поэтому старайтесь не использовать одеяла без чехла, всегда надевайте пододеяльник», — пояснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Неприятных запах
Еще один показатель — это есть ли у изделия неприятный запах. Чаще всего он появляется из-за плохо промытого наполнителя. Не всегда едкий запах означает, что одеяло пропитано химией. И наоборот.
У утиного сырья запах сильнее, чем у гусиного. Современные моющие средства позволяют удалить любой, даже естественный, запах. Однако некоторые недобросовестные производители не моют сырье, а для устранения запаха используют только озонирование (очищают перья с помощью газа озона — Прим. ред.).
Требования к чистоте промывки пуха регламентируются на государственном уровне в США и многих странах Европы, поскольку это напрямую относится к гигиенической безопасности. К сожалению, в России пока нет ни одного контролирующего параметра по чистоте пуха.
Где самый чистых пух
Плохо промытый пух может провоцировать аллергию, также в нем могут активно размножаться бактерии. Специальный тест на мутность определяет, присутствуют ли в наполнителе грязь или пыль.
Показатель мутности в России не нормируется. Роскачество ввело его в свой опережающий стандарт по просьбе отрасли. Стандарты Европы и США требуют значения минимум 300 миллиметров. От 550 мм начинаются самые чистые образцы.
Одеялам, которые производятся в России, пока далеко до европейских требований. Показатель мутности оказался ниже минимальных 300 мм у продукции 12 марок. Держат «европейскую планку» производители Ascona, Kariguz, Lucky Dreams и Primavelle.
Самым чистым оказался наполнитель у одеял IKEA: показатель мутности составил более 1000 мм (однако это же одеяло нарушает требования законодательства РФ по токсичности).
Пылевые клещи
В одеялах 12 торговых марок эксперты обнаружили пылевых клещей. Вернее, их фрагменты (частички). Живых паразитов не выявлено. Однако и фрагменты клещей могут быть опасны, особенно для аллергиков.
В одеялах австрийского и шведского производства (German Grass и IKEA), а также российского («Самсон», Lucky Dreams, Natures и Primavelle) эксперты не нашли даже фрагментов пылевых клещей.
Кратко об итогах исследования. Ни одно одеяло не может претендовать на российский Знак качества. Мало того, ни одно из изделий не соответствовало обязательным требованиям законодательства. В рейтинге Роскачества нет товаров с оценками выше трех баллов.
Как ухаживать за пуховым одеялом
Чтобы одеяло дольше прослужило и в нем не размножались паразиты, эксперты советуют соблюдать следующие рекомендации:
Пуховое одеяло необходимо ежедневно встряхивать и взбивать, чтобы пух был в расправленном состоянии в течение дня, а также регулярно проветривать;
Стирать изделие необходимость при температуре 30–40 °C, используя мягкое моющее средство без отбеливателя, а отжим ставить на низкие обороты. Если вы решили отдать пуховое одеяло в химчистку, лучше выбрать ту, где пух будут продувать, а не озонировать;
Перед длительным хранением необходимо хорошо проветрить и просушить пуховое одеяло. Нельзя хранить его в полиэтилене — для пуха необходим воздух. Лучше всего подойдет хлопчатобумажный чехол.
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