Эксперты Роскачества решили протестировать пуховые одеяла 18 популярных торговых марок. Из них 16 одеял произведены в России, 1 — в Австрии, 1 — в Швеции. Во всех изделиях должно было быть перо (утиное или гусиное) или пух, а ткань чехлов — хлопок, тик, батист, шелк и сатин.

Про перо и пух

Наполнители для пуховых одеял изготавливаются из оперения разных птиц. Чаще всего изделия наполняют пером и/или пухом гусей или утки. Летом под пуховым одеялом не жарко, зимой не холодно. Однако стоит учитывать, что гусиный пух более долговечный и теплый: срок его службы — 20 лет, утиного — 5 лет.