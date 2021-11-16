Жители крупных городов давно привыкли к шуму. Многоквартирные дома строят около дорог, каждый день мы спускаемся в метро или садимся в машину, ходим по улицам, забегаем в магазины… Некоторые дети уже даже спокойно засыпают под звуки проносящихся за окнами автомобилей. Это вошло в привычку.

Однако шум может сильно навредить как человеку, так и постройкам. Как утверждают специалисты, уровень городского шума может нанести урон зданиям и сооружениям — домам, мостам, памятникам.

И, конечно же, он опасен для здоровья людей. И речь не только о слухе.