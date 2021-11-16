Жители крупных городов давно привыкли к шуму. Многоквартирные дома строят около дорог, каждый день мы спускаемся в метро или садимся в машину, ходим по улицам, забегаем в магазины… Некоторые дети уже даже спокойно засыпают под звуки проносящихся за окнами автомобилей. Это вошло в привычку.
Однако шум может сильно навредить как человеку, так и постройкам. Как утверждают специалисты, уровень городского шума может нанести урон зданиям и сооружениям — домам, мостам, памятникам.
И, конечно же, он опасен для здоровья людей. И речь не только о слухе.
«Постоянное шумовое воздействие через нервную систему обуславливает неврозы, состояние неуравновешенного психического статуса, сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническую болезнь», — рассказал
По некоторым данным, городской шум даже может спровоцировать инфаркт миокарда, добавил эксперт.
Больше всего шума в больших городах создает городской транспорт. За пределами квартиры не бывает тихо ни днем, ни ночью. В Петербурге даже не на самых загруженных улицах слишком «громко» — уровень шума превышает дневную норму на 20 децибел. Такому эффекту способствует и застройка города — дома слишком близко расположены друг к другу.
Чтобы защититься от шума, врачи рекомендуют устанавливать шумоизоляционную защиту в квартирах, после работы прокладывать свой путь через тихие переулки, стараться как можно меньше ходить возле дорог, что будет полезно и для легких.
Кстати
Шум бывает не только внешний, но и внутренний. К примеру, нередки ситуации, когда начинает беспокоить постоянный шум в ушах. От него можно страдать каждый день, он вызывает раздражение и отвлекает от привычных дел. Чаще всего шум появляется из-за уже какого-то имеющегося заболевания. Иногда это признак начинающейся тугоухости. Что важно знать про потерю слуха и шум в ушах? Как понять, что вы стали терять слух и без профессиональной помощи уже не обойтись? Что нужно знать о том, как мы слышим? Об этом «Доктор Питер» спросил у врача-сурдолога Газиза Туфатулина.
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