«Потери, невиданные со Второй мировой войны», сравнение с голодомором — ситуация со смертностью от ковида в России серьезная. На прошлой неделе наша страна вышла в мировые лидеры по количеству умерших. Пока на летальность режим «выходных дней», который в большинстве регионов ввели с 30 октября по 7 ноября, не подействовал. В понедельник, 8 ноября, скончалось 1190 человек. Больше было только 4 ноября, тогда зафиксировали 1195 смертей.
Аналитик Алексей Куприянов сравнил потери от COVID-19 с Финской войной, войной в Афганистане, двумя чеченскими кампаниями и Большим террором (1937–1938 годы). Новая коронавирусная инфекция стала «лидером» по количеству летальных исходов. При том, что Большой террор, который занял в печальном рейтинге второе место, распространялся не только на Россию, но и на союзные республики, которые на тот момент входили в состав СССР.
Алексей Куприянов
медицина, политика
кандидат биологических наук, независимый аналитикwww.facebook.com/alexei.kouprianov
- Для войн были взяты только безвозвратные потери: убитые и пропавшие без вести, в Чеченской — вместе с гражданским население, в силу характера войны, для Большого террора — расстрелянные в 1937-38 годах, — уточнил принцип построения графика Алексей Куприянов.
Аналитик соглашается, что данные могут быть не точными. Большинство цифр он брал из Википедии.
- Меня здесь интересовали только общие грубые цифры для наглядности, — объяснил Куприянов. — Это не какая-то сложная демографическая модель. Понятно, что войны уносят жизни молодых, Большой террор — всех без разбору, но, думаю, молодых и среднего возраста там было больше, чем стариков. Все это создает дополнительный шлейф из неродившихся детей.
В цифры по Большому террору не попали те, кто умер в заключении, только оценки расстрелянных.
По данным Алексея Куприянова, потери от COVID-19 сейчас составляют 710,5 тысячи человек. Большой террор забрал жизни 681,7 тысячи человек. На зимнюю войну с Финляндией приходится 126,8 тысячи погибших. Две чеченские кампании унесли 61,7 тысячи жизней, Афганистан — 16 тысяч.
Накануне биоинженер Кудрявцев заявил, что на самом деле от ковида умирает не тысяча человек в день, как свидетельствуют данные Оперштаба, а 5-6 тысяч.
«По данным Росстата и региональных ЗАГСов избыточная смертность с июня 2020-го по июнь 2021-го составила почти 550 тысяч человек, по данным оперштаба умерло от ковида около 116 тысяч человек. Это дает разницу между избыточной смертностью и данными оперштаба почти в 5 раз. Именно поэтому я говорю, что нужно смело умножать данные оперштаба на 5», — сказал эксперт, назвав смертность от ковида мором населения.
Комментарии6