«Потери, невиданные со Второй мировой войны», сравнение с голодомором — ситуация со смертностью от ковида в России серьезная. На прошлой неделе наша страна вышла в мировые лидеры по количеству умерших. Пока на летальность режим «выходных дней», который в большинстве регионов ввели с 30 октября по 7 ноября, не подействовал. В понедельник, 8 ноября, скончалось 1190 человек. Больше было только 4 ноября, тогда зафиксировали 1195 смертей.

Аналитик Алексей Куприянов сравнил потери от COVID-19 с Финской войной, войной в Афганистане, двумя чеченскими кампаниями и Большим террором (1937–1938 годы). Новая коронавирусная инфекция стала «лидером» по количеству летальных исходов. При том, что Большой террор, который занял в печальном рейтинге второе место, распространялся не только на Россию, но и на союзные республики , которые на тот момент входили в состав СССР.