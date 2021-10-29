Важно

К магнитной буре стоит подготовиться заранее. Постарайтесь меньше напрягаться, избегайте стрессовых ситуаций, раньше ложитесь спать. В дни магнитных бурь очень важно больше отдыхать. Пересмотрите свои планы на выходные, откажитесь от активностей и отдайте предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе. Пейте больше воды, исключите из рациона тяжелую пищу, ешьте больше овощей и фруктов. Гипертоникам и людям с проблемами сосудов рекомендуют внимательнее следить за уровнем артериального давления, соблюдать рекомендации лечащих врачей.