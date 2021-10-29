Еще несколько дней назад в прогнозах Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ни о каких возмущениях не было и речи. Эксперты предрекали спокойную магнитную атмосферу. Однако накануне на солнце произошла целая серия мощных вспышек. Слабые вспышки начались с ночи, а пика достигли в 18:17 по московскому времени. Ее мощность астрономы оценили как «сильное», класса Х1.0. Последнюю же зарегистрировали утром 29 октября, в 05:22 утра
Последствия возмущений Земли еще не достигли, 29 октября жителей планеты ожидает вполне спокойный стандартный день. А вот уже с утра 30 октября прогнозируется сильная магнитная буря. Судя по графику подъем начнется около 10:00 утра по московскому времени, пика он достигнет ближе к полудню и будет продолжаться весь день. Затронет магнитная буря и утро 31 октября, а потом начнет снижаться. После 12:00 обстановка придет в норму.
Конечно же, многое еще может измениться, так как ученые из Лаборатории предупреждают, что самые точные прогнозы они могут сделать на ближайшие несколько часов, чем дальше — тем менее гарантированный результат получается в итоге.
Важно
К магнитной буре стоит подготовиться заранее. Постарайтесь меньше напрягаться, избегайте стрессовых ситуаций, раньше ложитесь спать. В дни магнитных бурь очень важно больше отдыхать. Пересмотрите свои планы на выходные, откажитесь от активностей и отдайте предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе. Пейте больше воды, исключите из рациона тяжелую пищу, ешьте больше овощей и фруктов. Гипертоникам и людям с проблемами сосудов рекомендуют внимательнее следить за уровнем артериального давления, соблюдать рекомендации лечащих врачей.
«Метеозависимость» не включена в Международную классификацию болезней (МКБ), врачи предупреждают, что погода и природные явления сами по себе не могут быть причиной вашего плохого самочувствия. Это только один из «триггеров» ухудшения состояния. Поэтому в период магнитных бурь надо быть особенно внимательными людям с хроническими заболеваниями.
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