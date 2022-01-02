Многие заболевания со временем молодеют. Инсульт — не исключение. Состояние сосудов у некоторых людей до 40 лет может вполне сравниться с сосудами глубокого старика: сказываются неправильное питание, гиподинамия, нездоровые привычки и стрессы. Очень часто молодые люди даже не подозревают, что приступ головокружения и раскоординированность движений — это не банальная усталость, а начало грозного заболевания. И отлежаться, выпить таблеточку или ждать, когда само пройдет, не получится.
Татьяна Маневич
Медицина
Заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И.Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог
- Признаками начинающегося инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи, появившаяся слабость и неловкость в руках и ногах, например, человек не может одновременно поднять обе руки, — рассказала заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И.Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич. — К инсульту может привести резкий подъем или падение артериального давления, а также нарушение ритма сердца.
Как начинается инсульт
Головокружение;
двоение перед глазами;
онемение лица, рук и ног;
перекос лица или так называемая «кривая улыбка».
В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь или самостоятельно отвезти человека в больницу. До осмотра врача надо ослабить тесную одежду, повернуть голову набок, открыть окно.
- Если давление выше 140/90 мм рт. ст. или выше привычного для этого человека, нужно дать препарат, который понижает давление, но предварительно уточнить, не принимал ли он его недавно самостоятельно, — объяснила порядок действий Татьяна Маневич. — И нет ли на него непереносимости, с этим также нужно быть крайне аккуратным.
Почему же инсульт может случиться не только у пожилого, но и у 30-летнего человека?
- В группу риска попадают молодые люди с сосудистыми аномалиями, ранним атеросклерозом, гипертонией, нарушением ритма сердца, диабете и других хронических заболеваниях, поэтому надо следить за своим здоровьем в любом возрасте, — говорит врач-невролог.
При этом инсульт может быть не единичным. Возможны и повторные его возникновения, при этом без летального исхода, так как все зависит от того, какой объем и какие зоны мозга он поражает. И не всегда последствием инсульта будет паралич, он может ухудшить координацию движений, нарушить речь, память. Но несмотря на это, просто отлежаться при начале инсульта не поможет.
- Это неприемлемо, при первых же симптомах инсульта надо вызывать скорую помощь, ни в коем случае не заниматься самолечением и не ждать, что все пройдет само, — категорична Татьяна Маневич. — В первые четыре часа существует так называемое «терапевтическое окно», когда вовремя начатое лечение максимально эффективно, и можно спасти мозг от серьезных повреждений.
Как избежать инсульта
Лечите гипертонию, диабет и нарушение ритма сердца.
Регулярно измеряйте артериальное давление.
Контролируйте уровень сахара и холестерина в крови.
Выполняйте умеренные физические нагрузки.
Соблюдайте режим сна.
Питайтесь правильно.
Избегайте стрессов.
Нана Погосова
Медицина
Доктор медицинских наук, профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ, эксперт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание»
Питание для профилактики инсульта и инфаркта
500 граммов фруктов и овощей в день. Отлично подойдут те, что выращивают в вашем регионе. Морковь, например, богата витаминами А и Е, очень полезна капуста, яблоки, бананы.
Рыба — к сожалению, мы ее недоедаем.
Растительные масла — лучше использовать оливковое, речь идет не о каких-то огромных объемах, просто нужно включать их в свой рацион регулярно.
Абрикосы — подойдут и в свежем, и в сушеном варианте. Они содержат много калия. Также калий есть в баклажанах, бананах, картофеле.
От чего стоит отказаться, чтобы сохранить здоровое сердце и сосуды
Жирная пища — уровень физической активности у большинства недостаточный, энергия не тратится, а на стенках сосудов, тем временем, образуются липидные наслоения. Из-за закупорки сосудов может произойти инфаркт.
Фастфуд — содержит трансжиры, повышает уровень «плохого» холестерина. Особенно опасен после 35 лет.
Простые углеводы — то, что больше всего любят дети: конфеты, сахар, выпечка, мороженое. Их употребление небезопасно в больших количествах, если нерегулярно и немного, то это может быть и не принесет вреда.
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