- Если давление выше 140/90 мм рт. ст. или выше привычного для этого человека, нужно дать препарат, который понижает давление, но предварительно уточнить, не принимал ли он его недавно самостоятельно, — объяснила порядок действий Татьяна Маневич. — И нет ли на него непереносимости, с этим также нужно быть крайне аккуратным.

Почему же инсульт может случиться не только у пожилого, но и у 30-летнего человека?

- В группу риска попадают молодые люди с сосудистыми аномалиями, ранним атеросклерозом, гипертонией, нарушением ритма сердца, диабете и других хронических заболеваниях, поэтому надо следить за своим здоровьем в любом возрасте, — говорит врач-невролог.