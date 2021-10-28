Жить вечно, конечно, никому не удастся, но продлить свой срок на земле вполне возможно. По подсчетам социологов, к 2025 году в мире будет жить более миллиарда пожилых людей. Для экономики это практически катастрофа, потому что у многих людей с возрастом накапливается целый букет заболеваний, им требуется серьезная медицинская поддержка.
Цифры
70 процентов людей в возрасте 65 лет могут нуждаться в особом длительном уходе;
40 процентов американцев старше 85 лет уже сейчас страдают болезнью Альцгеймера;
Количество людей старше 60 лет утраивается каждые 50 лет.
Но ученые успокаивают, старость, конечно, необратима, но сохранить здоровье в пожилом возрасте возможно. Достаточно понять, как влияет на нас стресс, научиться его контролировать и находить заболевания, которые он спровоцировал.
Сейчас одна из основных теорий старения — инфламэйджинг (inflammation — воспаление (англ.) и aging — старение (англ.). Ученые связывают начало и скорость старения с воспалительными процессами, которые протекают в организме. Их трудно диагностировать и не менее сложно почувствовать, так как такие воспаления протекают практически без симптомов. Они развиваются на протяжении всей жизни из-за негативных внешних факторов. В основном их провоцирует хронический стресс, который нарушает восстановительные функции клеток мозга.
Такое воспаление со временем приводит к изменениям иммунной системы. Его называют «оксидативным стрессом» — нарушается баланс между свободными радикалами (активной формой кислорода) и антиоксидантами. Это ускоряет процесс разрушения.
Юлия Кондальская
Медицина
Майер-терапевт, врач-кардиолог
- В норме свободные радикалы, которые связаны с активными формами кислорода, помогают клеткам естественно очищаться и предотвращают различные патологические процессы, в том числе канцерогенез (процесс зарождения и развития рака), — объяснила майер-терапевт, врач-кардиолог клиники «Верба Майер» Юлия Кондальская. — Когда антиоксидантов недостаточно, начинают преобладать активные формы кислорода, они становятся агрессивными, формируют оксидативный стресс и ускоряют старение.
Оксидативный стресс провоцирует развитие когнитивных нарушений. Сейчас ученые-медики ищут пути определить его как можно раньше.
- У нашего организма есть две основные системы управления: центральная нервная система, которая отвечает за сознательное регулирование, и вегетативная, отвечающая за автономное выполнение функций организма, например, за работу сердца, — объяснил директор Хроноинститута Университета имени Зигмунда Фрейда доктор Петер Хаусшильд. — Анализ вегетативной системы может распознать физические и психические стрессы на ранней стадии, для этого достаточно измерить изменения сердечного ритма.
Исследование метода провели на 25 тысяч значений: оно позволяет определить четкую разницу между здоровыми людьми и теми, кто страдает депрессией, расстройством сна и выгоранием. Точность метода — 75,3 процента.
Чем раньше выявляется работа организма на пределе, тем к меньшим негативным последствиям она приведет, так как можно вовремя начать коррекцию. После комплексного обследования пациентам могут назначить диету, специальные антистрессовые техники, а вот медикаменты и инвазивные способы воздействия на организм, скорей всего, не потребуются.
Определить возможные заболевания, которые возникнут в будущем, позволяет также эпигенетическое исследование. Оно изучает изменение активности генов. Благодаря этому методу можно заранее предсказать вероятность развития болезни Альцгеймера, сахарного диабета 2 типа и пищевую непереносимость, которая, кстати, усугубляет оксидативный стресс.
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