Но ученые успокаивают, старость, конечно, необратима, но сохранить здоровье в пожилом возрасте возможно. Достаточно понять, как влияет на нас стресс, научиться его контролировать и находить заболевания, которые он спровоцировал.

Сейчас одна из основных теорий старения — инфламэйджинг (inflammation — воспаление (англ.) и aging — старение (англ.). Ученые связывают начало и скорость старения с воспалительными процессами, которые протекают в организме. Их трудно диагностировать и не менее сложно почувствовать, так как такие воспаления протекают практически без симптомов. Они развиваются на протяжении всей жизни из-за негативных внешних факторов. В основном их провоцирует хронический стресс, который нарушает восстановительные функции клеток мозга.