Как организм сигнализирует о дефиците витамина С
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Про важность витамина С

Витамин С — это мощный антиоксидант, который препятствует старению организма, улучшает процессы заживления поврежденных тканей, препятствует развитию атеросклероза, повышает иммунитет и работоспособность. Также этот витамин — главный союзник иммунитета в борьбе с вирусами. Есть у него и еще несколько важных функций. Например, он принимает участие в синтезе коллагена — основного структурного белка соединительной ткани. Он обеспечивает  прямую защиту белков, жиров, ДНК и РНК от повреждающего действия свободных радикалов, которые часто образуются в клетках в процессе жизнедеятельности. 

Но наш организм не в состоянии самостоятельно синтезировать витамин С. Поэтому его запасы нужно постоянно пополнять с помощью продуктов или специальных добавок.

К чему приводит дефицит

Недостаток витамина С может спровоцировать различные заболевания, например, цингу.

В наши дни эта болезнь встречается редко, однако еще несколько столетий назад большинство моряков, уходивших в долгое плавание, заболевали цингой. Дело в том, что они полностью исключали из своего рациона растительную пищу (которая богата витамином С).

Симптомы цинги:

  • упадок сил;

  • кровотечения;

  • выпадение волос и зубов;

  • боли и отечность в суставах.

Если не лечить цингу, все закончится летальным исходом.

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Дефицит витамина С формируется примерно в течение трех месяцев, говорят специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании. Их цитирует издание Express. Однако вы можете ускорить этот процесс, если откажетесь от фруктов и овощей. Также дефицит может усилить курение, пристрастие к алкоголю и запрещенным веществам, анорексия.

Больше всего в витамине С нуждаются младенцы, пожилые, беременные и кормящие грудью.

Наш организм может сигнализировать о дефиците следующим образом:

  • у вас стали опухать и кровоточить десны;

  • зубы словно «разваливаются», появилась шаткость;

  • на коже стали появляться странные красные пятна и/или синяки (особенно на голенях);

  • вы постоянно чувствуете себя усталым и раздражительным;

  • у вас появилась боль в ногах, мышцах или суставах.

Среди других симптомов называют сухость кожи, секущиеся волосы, плохое заживление ранок, даже потерю веса.

Чтобы избежать дефицита, включите в свой рацион:

  • шиповник,

  • сладкий перец,

  • облепиху,

  • смородину,

  • петрушку,

  • укроп,

  • капусту,

  • картофель,

  • помидоры,

  • болгарский перец,

  • яблоки,

  • ананасы,

  • цитрусовые.

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Витамин С малотоксичен и не вызывает серьезных побочных эффектов при больших дозах (если вы решили купить добавку в аптеке). Но не стоит увлекаться: избыток витамина может привести к диарее, тошноте, спазмам в животе и другим проблемам с ЖКТ.

Кстати

Витамин С нужен не только для того, чтобы помочь иммунитету. Он очень важен еще и для того, чтобы поддержать здоровье нашей кожи. Витамин С участвует в процессах синтеза коллагена — без него коллаген и из пищи не усвоится. А значит, и морщины появятся быстрее. Кроме того, витамин С участвует в обменных процессах, связанных со здоровьем костей, хрящей, стенок кровеносных сосудов, связок и сухожилий.

А чаще всего от его дефицита страдают те, кто сидит на строгих диетах, страдающих от заболеваний, препятствующих усвоению витамина С (например, болезни Крона или язвенного колита), курильщики (у них витамин С в организме расходуется быстрее), беременные и кормящие женщины.

Софья Хромова