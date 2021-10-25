Про важность витамина С

Витамин С — это мощный антиоксидант, который препятствует старению организма, улучшает процессы заживления поврежденных тканей, препятствует развитию атеросклероза, повышает иммунитет и работоспособность. Также этот витамин — главный союзник иммунитета в борьбе с вирусами. Есть у него и еще несколько важных функций. Например, он принимает участие в синтезе коллагена — основного структурного белка соединительной ткани. Он обеспечивает прямую защиту белков, жиров, ДНК и РНК от повреждающего действия свободных радикалов, которые часто образуются в клетках в процессе жизнедеятельности.

Но наш организм не в состоянии самостоятельно синтезировать витамин С. Поэтому его запасы нужно постоянно пополнять с помощью продуктов или специальных добавок.

К чему приводит дефицит

Недостаток витамина С может спровоцировать различные заболевания, например, цингу.

В наши дни эта болезнь встречается редко, однако еще несколько столетий назад большинство моряков, уходивших в долгое плавание, заболевали цингой. Дело в том, что они полностью исключали из своего рациона растительную пищу (которая богата витамином С).

Симптомы цинги:

упадок сил;

кровотечения;

выпадение волос и зубов;

боли и отечность в суставах.