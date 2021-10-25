Про важность витамина С
Витамин С — это мощный антиоксидант, который препятствует старению организма, улучшает процессы заживления поврежденных тканей, препятствует развитию атеросклероза, повышает иммунитет и работоспособность. Также этот витамин — главный союзник иммунитета в борьбе с вирусами. Есть у него и еще несколько важных функций. Например, он принимает участие в синтезе коллагена — основного структурного белка соединительной ткани. Он обеспечивает прямую защиту белков, жиров, ДНК и РНК от повреждающего действия свободных радикалов, которые часто образуются в клетках в процессе жизнедеятельности.
Но наш организм не в состоянии самостоятельно синтезировать витамин С. Поэтому его запасы нужно постоянно пополнять с помощью продуктов или специальных добавок.
К чему приводит дефицит
Недостаток витамина С может спровоцировать различные заболевания, например, цингу.
В наши дни эта болезнь встречается редко, однако еще несколько столетий назад большинство моряков, уходивших в долгое плавание, заболевали цингой. Дело в том, что они полностью исключали из своего рациона растительную пищу (которая богата витамином С).
Симптомы цинги:
упадок сил;
кровотечения;
выпадение волос и зубов;
боли и отечность в суставах.
Если не лечить цингу, все закончится летальным исходом.
Как понять, что вам не хватает витамина С
Дефицит витамина С формируется примерно в течение трех месяцев, говорят специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании. Их цитирует издание
Больше всего в витамине С нуждаются младенцы, пожилые, беременные и кормящие грудью.
Наш организм может сигнализировать о дефиците следующим образом:
у вас стали опухать и кровоточить десны;
зубы словно «разваливаются», появилась шаткость;
на коже стали появляться странные красные пятна и/или синяки (особенно на голенях);
вы постоянно чувствуете себя усталым и раздражительным;
у вас появилась боль в ногах, мышцах или суставах.
Среди других симптомов называют сухость кожи, секущиеся волосы, плохое заживление ранок, даже потерю веса.
Чтобы избежать дефицита, включите в свой рацион:
шиповник,
сладкий перец,
облепиху,
смородину,
петрушку,
укроп,
капусту,
картофель,
помидоры,
болгарский перец,
яблоки,
ананасы,
цитрусовые.
Витамин С малотоксичен и не вызывает серьезных побочных эффектов при больших дозах (если вы решили купить добавку в аптеке). Но не стоит увлекаться: избыток витамина может привести к диарее, тошноте, спазмам в животе и другим проблемам с ЖКТ.
Кстати
Витамин С нужен не только для того, чтобы помочь иммунитету. Он очень важен еще и для того, чтобы поддержать здоровье нашей кожи. Витамин С участвует в процессах синтеза коллагена — без него коллаген и из пищи не усвоится. А значит, и морщины появятся быстрее. Кроме того, витамин С участвует в обменных процессах, связанных со здоровьем костей, хрящей, стенок кровеносных сосудов, связок и сухожилий.
А чаще всего от его дефицита страдают те, кто сидит на строгих диетах, страдающих от заболеваний, препятствующих усвоению витамина С (например, болезни Крона или язвенного колита), курильщики (у них витамин С в организме расходуется быстрее), беременные и кормящие женщины.
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