Минздрав Намибии, приостановив использование вакцины «Спутника V», ссылается на решение властей ЮАР, у которых возникли сомнения в безопасности «Спутника V» в стране с высоким уровнем распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

Намибия решила приостановить использование российского препарата, пока его не одобрит ВОЗ. Однако люди, которые уже получили первую дозу, смогут закончить процесс вакцинации.

Национальный регулятор ЮАР приостановил процесс регистрации российской вакцины 20 октября. Здесь считают, что в прошлом аналогичная технология использовалась в неудавшихся вакцинах от ВИЧ. Власти ЮАР отмечают, что готовы продолжить работу по изучению препарата, как только получат дополнительные данные от разработчика — российского Центра им.Гамалеи. Регулятор заявил, что попросил российского производителя предоставить данные, подтверждающие безопасность «Спутника V» для людей с ВИЧ.

Ранее «Доктор Питер» рассказывал о 30-летней петербурженке, которая после полного курса вакцинации «Спутником V» вылечилась от СПИДа

— Ранее была показана синергия вакцины на основе вектора Ад5 (как «Спутник V», — прим. ред.) и ВИЧ. Видимо есть некоторые перекрестные эпитопы, — рассказала молекулярный биолог Татьяна Дуднакова. — Однако в ЮАР эта легкая гомология (части сравниваемых организмов, имеющие общее происхождение, — прим. ред.) сыграла злую шутку. Люди, привитые вакциной на основе Ад5, легче заражались ВИЧ, видимо Т-клетки активнее связывались с вирусом ВИЧ, и он в них усиленно проникал.