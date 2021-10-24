Минздрав Намибии, приостановив использование вакцины «Спутника V», ссылается на решение властей ЮАР, у которых возникли сомнения в безопасности «Спутника V» в стране с высоким уровнем распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает
Намибия решила приостановить использование российского препарата, пока его не одобрит ВОЗ. Однако люди, которые уже получили первую дозу, смогут закончить процесс вакцинации.
Национальный регулятор ЮАР приостановил процесс регистрации российской вакцины 20 октября. Здесь считают, что в прошлом аналогичная технология использовалась в неудавшихся вакцинах от ВИЧ. Власти ЮАР отмечают, что готовы продолжить работу по изучению препарата, как только получат дополнительные данные от разработчика — российского Центра им.Гамалеи. Регулятор заявил, что попросил российского производителя предоставить данные, подтверждающие безопасность «Спутника V» для людей с ВИЧ.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о 30-летней петербурженке, которая после полного курса вакцинации «Спутником V» вылечилась от СПИДа
— Ранее была показана синергия вакцины на основе вектора Ад5 (как «Спутник V», — прим. ред.) и ВИЧ. Видимо есть некоторые перекрестные эпитопы, — рассказала молекулярный биолог Татьяна Дуднакова. — Однако в ЮАР эта легкая гомология (части сравниваемых организмов, имеющие общее происхождение, — прим. ред.) сыграла злую шутку. Люди, привитые вакциной на основе Ад5, легче заражались ВИЧ, видимо Т-клетки активнее связывались с вирусом ВИЧ, и он в них усиленно проникал.
«Спутник V» остается одной из самых безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, используемых во всем мире», — заявили в Центре Гамалеи. Отмечено, что более 250 клинических испытаний и 75 международных публикаций подтвердили безопасность вакцин и лекарств на основе аденовирусных векторов человека.
«Отсутствуют научные или клинические данные, что аденовирусы дикого типа или векторы репликативно некомпетентных аденовирусов каким-либо образом связаны с возросшим риском заражения ВИЧ среди групп риска», — заявили в Центре Гамалеи, передает «РИА Новости», отметив, что в прошлом «подобные некорректные заявления» были связаны с неудачными клиническими испытаниями вакцины от ВИЧ, разработанной другим производителем.
Тем временем, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что ВОЗ одобрит вакцину «Спутник V» в ближайшие пару месяцев. Как уже писал «Доктор Питер», вопрос признания российского препарата в ВОЗ дошел до финальной стадии. Есть вероятность, что «Спутник V» попадет в список рекомендованных вакцин еще до нового года.
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